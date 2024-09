Maltempo e disagi urbani: che inverno ci aspetta?

Nelle ultime ore a causa del maltempo si sono verificati grossi disagi; a Gragnano (clicca qui per il video) si sono formati cumuli di fango per le strade che le hanno rese impercorribili, creando inconvenienti ai residenti e non.

A Sant’Egidio del Monte Albino due auto sono state travolte dalla piena del canale di confluenza con la vasca di Via Santa Lucia (clicca qui per il video). Tutto questo a causa del maltempo che ha colpito l’agro nocerino sarnese ed altre zone della Campania nel primo pomeriggio.

Che inverno sarà?

La domanda che i cittadini si stanno ponendo in queste ore è legata al futuro prossimo, dato che l’inverno è alle porte e le piogge saranno più frequenti. Per alcune ore di pioggia si sono verificati disagi importanti, dunque, non si sa cosa potrà succedere nel caso in cui dovessero esserci diversi giorni di pioggia continua.