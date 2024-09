Nocera Inferiore, affidato l’incarico per la realizzazione del servizio di videosorveglianza

È stato ufficialmente affidato l’incarico per la realizzazione del progetto “Nuceria Securitas 4.0”, un sistema avanzato di videosorveglianza territoriale e rilevamento dei transiti veicolari, volto a migliorare la sicurezza urbana.

Il progetto si inserisce nel quadro dei patti per la sicurezza urbana, firmati tra il Prefetto e il Sindaco, beneficiando dei fondi stanziati dal decreto legge n. 113 del 2018. In particolare, 36 milioni di euro sono stati destinati per l’anno 2022 al finanziamento di sistemi di sorveglianza in aree ad alto rischio criminale.

Il programma ha l’obiettivo di rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nelle cinque Regioni del Sud Italia meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), migliorando così la coesione sociale e favorendo lo sviluppo economico.

Il progetto “Nuceria Securitas 4.0” è stato redatto dall’Ufficio di Polizia Locale, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, e prevede l’installazione di telecamere ad alta risoluzione in diverse aree strategiche del centro città, tra cui via Barbarulo, corso Vittorio Emanuele II, via Papa Giovanni XXIII, via Canale, via Garibaldi, via Roma, piazza Maestri del Lavoro, oltre al Comando della Polizia Municipale e il Municipio.

Il sistema di videosorveglianza sarà collegato direttamente con le forze dell’ordine, consentendo un monitoraggio costante e immediato delle aree coperte. Il Sindaco Paolo De Maio ha espresso soddisfazione per l’avanzamento del progetto, sottolineando l’importanza del finanziamento ottenuto per affrontare le problematiche legate alla sicurezza urbana: «Grazie a questo intervento, siamo in grado di rispondere concretamente alla questione della sicurezza in città, migliorando la sorveglianza e la prevenzione dei fenomeni criminali»