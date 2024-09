San Marzano sul Sarno: 700.000 euro dal PNRR per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport

Marco Iaquinandi, esponente di Fratelli d’Italia ed ex Vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici di San Marzano sul Sarno, ha espresso grande soddisfazione per l’ottenimento di un importante finanziamento da parte del Governo Meloni. La somma di 700mila euro, destinata alla rigenerazione del Palazzetto dello Sport della cittadina, rappresenta un successo significativo per la comunità locale.

Ringraziamenti e riconoscimenti

Iaquinandi ha voluto ringraziare il Governo e, in particolare, il Viceministro Cirielli, il senatore Antonio Iannone e il deputato Imma Vietri per l’impegno profuso nell’ottenere questo importante risultato.

Nel suo intervento, ha sottolineato come questo traguardo sia il frutto di un lavoro di squadra portato avanti durante l’amministrazione comunale precedente, di cui lui stesso faceva parte.

La visione strategica e la progettazione esecutiva

L’ex Vicesindaco ha spiegato che il finanziamento è stato possibile grazie alla decisione, presa nel settembre del 2023, di approvare il progetto esecutivo per la rigenerazione del palazzetto. Tale progetto è stato presentato al bando Sport e Periferie, che ha lo scopo di riqualificare e potenziare le strutture sportive nelle aree meno sviluppate.

Iaquinandi ha dichiarato: “È davvero una bella notizia che ci ripaga del grande impegno che avevamo messo per cogliere tutte le opportunità concesse dal PNRR. È stata proprio la nostra visione di presentare un progetto esecutivo e pronto per essere cantierato a garantirci di ottenere questi fondi per la rigenerazione delle strutture sportive.”

Un’eredità importante per la nuova amministrazione

Oltre ai fondi per il Palazzetto dello Sport, Marco Iaquinandi ha ricordato che durante la sua gestione sono stati ottenuti finanziamenti per altre opere rilevanti, come la rigenerazione urbana, il plesso scolastico di Piazza Amendola, il Parco Urbano e la mensa scolastica. Ha sottolineato come queste risorse rappresentino un patrimonio prezioso per la nuova amministrazione comunale, che dovrà occuparsi di portare a termine i progetti avviati.

“Buon lavoro per l’esecuzione delle opere,” ha concluso Iaquinandi, augurando successo alla squadra che proseguirà il lavoro intrapreso sotto la sua guida.

Un passo avanti per San Marzano sul Sarno

L’iniziativa rappresenta un grande passo avanti per San Marzano sul Sarno, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture sportive e di arricchire la qualità della vita dei cittadini. L’investimento sul Palazzetto dello Sport consentirà di offrire un centro di aggregazione moderno e funzionale, capace di ospitare eventi sportivi e culturali, diventando così un punto di riferimento per la comunità.