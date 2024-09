Scafati. Aliberti nuovamente contro la Regione per il Sarno

La questione del fiume Sarno torna a far parlare di sé con nuovi e preoccupanti sviluppi.

La questione del fiume Sarno torna a far parlare di sé con nuovi e preoccupanti sviluppi. Durante l’audizione convocata ieri dal Presidente della Commissione Speciale, il Comune di Scafati, rappresentato dall’assessore Angelo Matrone, ha partecipato per discutere delle problematiche legate alla gestione del fiume. Al centro del dibattito vi è la pericolosità delle acque del Sarno, ulteriormente complicata dai continui allagamenti che stanno mettendo in ginocchio la popolazione.

Nel corso dell’incontro, è emersa una spiegazione da parte del Consorzio di bonifica riguardante un errore di trascrizione che avrebbe abbassato il livello di rischio dei campioni analizzati. Tuttavia, una nuova relazione firmata dal Professor Giordano ha confermato la gravità della situazione. Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre promesso un intervento da parte di ISPRA per valutare i danni ambientali.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha espresso la sua delusione: “Anche piogge leggere causano allagamenti in diverse zone della città, con gravi conseguenze per le abitazioni. Siamo arrivati al punto in cui ci allaghiamo anche senza pioggia”.

Aliberti ha poi sottolineato che, nonostante le promesse fatte dal vicepresidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, i lavori del Grande Progetto Sarno, che sarebbero dovuti iniziare a breve, sono stati rinviati al 2025: “Annuncio ai miei concittadini che dovremo affrontare un altro autunno e un altro inverno critico, noi e tutte le aree attraversate dal Sarno e dai suoi canali. Mi rammarica che gli altri sindaci non prendano posizione, rispondendo con un silenzio che non so se sia dovuto a speranza o addirittura a complicità rispetto alle mancanze della Regione”.

Il sindaco ha ribadito che il problema non riguarda solo gli allagamenti, ma anche la salute pubblica, vista la presenza di metalli pesanti e sostanze cancerogene nelle acque del fiume. “Confermo che nei prossimi giorni presenteremo il nostro ricorso: sono passati 30 giorni dalla diffida alla Regione Campania per chiedere un risarcimento di un miliardo di euro. Non possiamo più aspettare: siamo soli in questa battaglia,” ha concluso.