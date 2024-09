Molestie e stipendi non pagati: la Fifpro accusa il Pomigliano femminile

La Fifpro, sindacato mondiale dei calciatori e delle calciatrici, ha emanato un rapporto accusando il Pomigliano Femminile in merito a molestie, stipendi non pagati e contratti falsificati. Un vero e proprio scandalo considerando che il Pomigliano nelle ultimi stagioni ha disputato il campionato di Serie A femminile, mentre lo scorso anno è retrocesso in Serie B, mentre quest’anno la società non è iscritta a nessun campionato.

Il rapporto emanato dalla Fifpro

Contratti falsi, firme contraffatte, trattenute sugli stipendi, negligenza medica, molestie e aggressioni fisiche alle giocatrici: le calciatrici hanno contattato la FIFPRO per raccontare le loro esperienze con un club napoletano.

Le giocatrici, assistite dal sindacato italiano delle giocatrici AIC, hanno condiviso le loro storie con la FIFPRO perché vogliono che le loro esperienze servano da monito per le altre giocatrici.

Fondato nel 2019, il Pomigliano CF è salito in cima alla classifica italiana nel 2021, guadagnandosi il diritto di competere con squadre del calibro di Juventus, AC Milan e Roma. Sono retrocessi dopo aver concluso ultimi nella Serie A Femminile 2023/24 in una stagione caotica che li ha visti cambiare quattro allenatori diversi e a un certo punto annunciare le loro dimissioni dal campionato prima di tornare sui propri passi pochi giorni dopo. Da allora il club ha smesso di operare. Non è formalmente collegato all’ASDC Pomigliano, un club maschile che è ancora attivo e gioca in un campionato regionale amatoriale. A metà della scorsa stagione, il Pomigliano CF ha smesso di pagare giocatori e allenatori. In seguito è emerso che avevano falsificato le firme su più contratti di giocatori.

La FIFPRO ha appreso che dopo una partita contro il Napoli nell’aprile 2024, un membro maschile dello staff ha colpito una giocatrice in faccia e l’ha marchiata come una p****a. Questo dopo aver tentato di aggredire una giocatrice avversaria in campo.

I calciatori hanno anche rivelato che persone collegate alla gerarchia del club sono entrate nei loro appartamenti senza preavviso; una giocatrice, che ascoltava musica con le cuffie mentre puliva, è rimasta sorpresa nel vedere un individuo di sesso maschile, che le aveva inviato diversi messaggi di testo inappropriati, essere entrato in casa sua e stare in piedi nel suo corridoio.

Nonostante sia retrocessa in Serie B, il Pomigliano CF non giocherà nella seconda divisione italiana questa stagione dopo non aver fatto domanda di licenza. Alcuni giocatori, assistiti dall’AIC, hanno avviato procedimenti legali per riscuotere arretrati e risarcimenti. Il procedimento è ancora in corso e sono state attivate anche le clausole di legge da parte dell’AIC per riscuotere le somme richieste a titolo di garanzia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per la partecipazione all’ultimo campionato di Serie A, a cui le società non hanno finora ottemperato.

Hanno rescisso il mio contratto dopo essersi rifiutata di pagare l’operazione’

‘Giocatrice A’ è una delle tante calciatrici il cui contratto è stato falsificato dal club la scorsa stagione. Pomigliano ha minacciato di intraprendere un’azione legale contro di lei se non avesse giocato nonostante un grave infortunio alla spalla.

In base al decreto legislativo italiano e alle normative interne stabilite dalla FIGC, il costo dell’assistenza medica delle giocatrici deve essere coperto dai club, eppure Pomigliano avrebbe poi rescisso illegalmente il suo contratto dopo essersi rifiutata di pagare l’operazione di cui aveva bisogno.

“All’inizio della campagna 2023/24, non c’era molta comunicazione su quando sarebbe iniziata la pre-stagione e quando l’allenatore è stato licenziato durante la prima settimana, sembrava che tutto sarebbe andato un po’ male”, racconta alla FIFPRO. “Con l’avanzare della stagione, non venivamo pagati puntualmente. Chiedevamo costantemente le buste paga all’amministrazione, ma non rispondevano alle e-mail o ai messaggi WhatsApp”. La giocatrice A, che ha dato alla luce il suo primo figlio l’anno scorso, deve ancora ricevere quattro mesi di stipendio. “Quando sono mesi che non ricevi quei soldi e hai altre bollette da pagare, è difficile”. Pomigliano non ha mai comunicato alla giocatrice A di aver rescisso il suo contratto. Lo ha scoperto tramite il sindacato italiano dei giocatori. “Inizialmente mi sono rivolta all’AIC ad aprile per un consiglio sul mio infortunio alla spalla. Stavo portando al club le note di un medico ortopedico che diceva che avevo bisogno di un intervento chirurgico, ma sono state ignorate e il mio nome è stato comunque inserito nella lista delle partite.

“Ho iniziato a ricevere messaggi minacciosi dal club che dicevano che se non mi fossi presentata all’allenamento, nonostante l’infortunio, mi avrebbero portato in tribunale. Il giorno dopo aver parlato con loro della necessità di un intervento chirurgico, hanno presentato alla lega una falsa risoluzione reciproca del contratto. Il club non mi ha nemmeno comunicato la risoluzione, l’ho scoperto da un avvocato del sindacato italiano dei giocatori”.

“Il club mi deve l’intero stipendio di una stagione”

Un’altra ex calciatrice del Pomigliano, “Player B”, non ha ricevuto alcuno stipendio durante la stagione 2023/24. Prima di firmare, alla giocatrice è stato detto che avrebbe avuto la sua camera da letto in un appartamento; ha finito per condividere una stanza piena di muffa con un’altra compagna di squadra.

Racconta alla FIFPRO: “Hanno smesso di rispondere al mio agente e quando ho affrontato il presidente del club, che stava fumando sigarette, ha promesso che se ne sarebbero occupati, ma non è mai stato così”.

La giocatrice descrive anche i processi medici del club come “un completo disastro”. La FIFPRO ha appreso che il reparto medico era limitato a un medico e due massaggiatori. Dice: “Non avevano nessuno che si occupasse dei giocatori che tornavano da un infortunio. Hanno usato bottiglie d’acqua congelate per il primo mese perché non avevano una macchina per il ghiaccio funzionante”. Continua: “Stavo uscendo da un infortunio importante. Nonostante avessi bisogno di essere reintegrata, sono stata subito inserita in una partita di allenamento il mio primo giorno. Mi stavano spingendo troppo. Le cose sono peggiorate quando mi sono infortunata di nuovo e il club era riluttante a farmi una risonanza magnetica. Non volevano fare un’ecografia.

“Qualche giorno dopo il medico della squadra, che era un cardiologo, mi ha esaminato il ginocchio, ha fatto un test di Lachman e mi ha curiosato. Mi hanno detto che stavo delirando e hanno insistito che stavo bene.

“Ha detto che avevo solo un livido osseo e che potevo giocare nella partita di domenica. Il mio infortunio è avvenuto poi il martedì. Mi sentivo ancora a disagio e alla fine ho visto un chirurgo a Napoli, che sospettava l’infortunio. La risposta di Pomigliano è stata minima, il che è stato davvero traumatico per me.”

“Quando ti facevi male, dovevi pagare tutto”

Secondo il decreto legislativo italiano e le norme mediche della FIGC, i medici dei club devono sottoporre i giocatori a severi controlli medici almeno ogni sei mesi. Tuttavia, alcuni calciatori hanno rivelato di non aver nemmeno ricevuto visite mediche individuali al momento della firma per il Pomigliano.

Un altro giocatore che desidera non essere nominato, “Giocatore C”, dice: “Quando siamo andati alle visite mediche, era con tutta la squadra e abbiamo fatto solo cardio. Nient’altro. Non ho fatto visite mediche personali prima di allenarmi con la squadra”.

Continua: “Il presidente pensava che i giocatori non volessero giocare, a un certo punto si è persino rifiutato di organizzare il trasporto per le partite e abbiamo dovuto condividere l’auto, ma il problema era che i giocatori erano infortunati e al club non importava.

“Volevano che dessimo il 100 percento in campo, ma quando ci siamo infortunati, il club non si è occupato delle cure. Ci si aspettava che pagassimo tutto: recupero, fisioterapia, eccetera. Tutti erano malati, tutti erano mentalmente prosciugati.

“Non meritavano di avere una squadra di calcio femminile. Avrebbero costretto le giocatrici ad andare in chiesa, non importava se eri musulmana o atea, era obbligatorio per tutti. Se c’è una possibilità che vogliano costruire di nuovo una squadra, non dovrebbe accadere.”

“Hanno falsificato la mia firma per cercare di tenermi al club più a lungo”

Dopo aver firmato con il Pomigliano nell’estate del 2023, la “Player D” ha visto i primi segnali d’allarme dopo essere stata informata dal segretario del club il giorno prima dell’inizio della stagione 2023/24 che non le avevano ancora garantito il visto e quindi non era registrata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Questo dopo che era stata in Italia per due mesi, aveva completato la pre-stagione e le era stato promesso che tutto sarebbe stato sistemato dal club.

Il fallimento amministrativo del Pomigliano le ha fatto perdere non solo le prime partite della stagione, ma anche dover volare dall’Italia alla sua terra natale fuori dall’Europa, solo per scoprire che l’appuntamento per il visto che il club aveva detto di aver programmato non era mai esistito. Alla fine, è riuscita a ottenere un appuntamento urgente dopo che un impiegato dell’ambasciata ha avuto pietà di lei e alla fine ha ottenuto il visto.

Con l’avanzare della stagione, la Player D ha subito molestie da parte di un uomo legato alla gerarchia del club che le ha inviato numerosi messaggi WhatsApp inappropriati. Racconta a FIFPRO: “Quando sono arrivata lì per la prima volta, mi ha aiutato con la mia casa. Ha detto, ‘Se hai problemi, ti aiuto’.

L’individuo le ha chiesto insistentemente di cenare con lei diverse volte. Lei ha ripetutamente rifiutato, sottolineando la natura poco professionale della situazione, ma i messaggi continuavano sfacciatamente: ‘Voglio passare una serata con te’, ‘Ti avrei coccolata facendoti sentire meno sola’ e ‘Sei stupenda nella tua foto del profilo, sei a casa?’

Racconta: “Quando è arrivato il terzo allenatore della stagione, lui e l’allenatore della squadra ridevano e dicevano cose come: ‘Vuole portarti a nuotare. Quando gli permetterai di portarti fuori a cena?’ Sembrava che fossero tutti coinvolti nella sua perversione”.

L’individuo di sesso maschile, che aveva le chiavi degli appartamenti dei giocatori per via del suo ruolo lavorativo con il club, vi accedeva spesso senza preavviso e senza preavviso, sostenendo di stare facendo fare un giro ai potenziali inquilini. “Una mattina, stavo pulendo il mio appartamento indossando solo una maglietta e le mutande. Avevo le cuffie, mi sono voltata e lui era nel mio corridoio, che mi fissava. Dato che non ero completamente vestita, gli ho detto di uscire.

“Ha detto che doveva far fare un giro dell’appartamento alla gente, ma non ci ha mai informato che sarebbe arrivato, non ha nemmeno bussato, è semplicemente entrato. Mi è sembrato inappropriato. Ho finito per comprare una telecamera e ho filmati di persone che entravano nella mia camera da letto quando non ero lì, senza saperlo o senza preavviso”.

Come molte delle sue compagne di squadra del Pomigliano, anche la giocatrice D ha avuto il suo contratto falsificato dal club. Dopo aver contattato il sindacato italiano dei giocatori per recuperare mesi di stipendi non pagati, il sindacato ha scoperto che Pomigliano aveva falsificato le firme della giocatrice D e aveva anche modificato la durata del suo contratto dal 2024 al 2025.

“Avevano creato un documento completamente nuovo, cambiato le date e le firme su entrambe le parti”, dice. “Fortunatamente, avevo conservato la copia originale del contratto, quindi è stato facile dimostrare che l’avevano manipolato. Vorrei davvero vedere il club penalizzato per aver falsificato le firme delle giocatrici perché lo hanno fatto anno dopo anno con molte ragazze. Non possono continuare a trattare le persone in questo modo e farla franca”.

Un avvertimento per gli altri giocatori

I giocatori hanno condiviso le loro storie con la FIFPRO perché vogliono che le loro esperienze servano da avvertimento per gli altri calciatori. Il giocatore A dice: “Ero uno dei giocatori più anziani e molti dei giocatori più giovani potrebbero aver pensato che le loro intere carriere fossero in gioco se avessero mai fatto storie su tutto questo. Molte ragazze stanno ancora perdendo diversi mesi di stipendio, alcune non hanno ricevuto alcuno stipendio.

“Se sei un giocatore che va in Italia, ti incoraggerei a ottenere subito i contatti del sindacato dei giocatori italiani. Sono buoni numeri da avere sul tuo telefono. Il sindacato dei giocatori è lì per aiutare.”

Come il sindacato italiano sta attualmente supportando i giocatori

L’AIC è stata in contatto con molti giocatori di Pomigliano per fornire assistenza legale per gli stipendi non pagati. Poiché tutti i club italiani rilasciano una fideiussione per garantire eventuali debiti al momento dell’iscrizione al campionato, il sindacato spera, dopo aver recuperato e verificato tutti i documenti contrattuali, che i giocatori recuperino le loro somme. L’AIC attende le procedure interne in corso della FIGC per poter richiedere che gli importi garantiti vengano distribuiti ai giocatori.

Per quanto riguarda la falsificazione di date e firme, l’AIC ha supportato i giocatori nella stesura e nella presentazione di segnalazioni ai pubblici ministeri e alla FIGC.

L’AIC ha rilasciato la seguente dichiarazione alla FIFPRO: “Come istituzione calcistica di lunga data e stakeholder che sta dalla parte dei giocatori, e che è stata una promotrice attiva del lancio del calcio femminile in Italia negli ultimi anni, raggiungendo con loro risultati incredibili come il cambio di status delle giocatrici di Serie A diventate professioniste nel 2022/23, la sottoscrizione di una delle più preziose giocatrici CBA nel mondo, per non parlare della più ampia Riforma Sportiva che ha ampliato le tutele professionali dei giocatori anche nella sfera amatoriale dei calciatori e delle calciatrici, ora noti come Lavoratori dello Sport – vogliamo evidenziare e sottolineare che questo caso estremamente negativo deve rimanere isolato.

“Negli ultimi anni, club con organizzazioni importanti sono entrati nella Serie A Femminile e negli altri campionati in Italia. Al loro fianco, club femminili di lunga data continuano a sostenere con orgoglio la crescita di questo bellissimo gioco.

“La situazione sofferta dai giocatori in questo caso non può essere la norma. Abbiamo attirato l’attenzione sul comportamento scorretto nei confronti di questo club negli ultimi anni, a seguito della richiesta di supporto dei giocatori. È chiaro che il sistema deve fare di più per evitare tali casi che, fortunatamente, il professionismo sta aiutando a eliminare totalmente. “Tuttavia, come sempre, invitiamo tutti i giocatori a rivolgersi a noi se hanno bisogno della nostra assistenza, ma anche a essere al loro fianco nelle fasi di pre-firma di un accordo per aiutarli a rafforzare la loro posizione e fornire informazioni che possono essere utili anche in circostanze non così pesanti. Che sia per prevenzione o per soluzione, AIC è sempre al fianco dei giocatori.”