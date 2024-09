Sofia Loren, i 90 anni di un’icona senza tempo

1934 – 2024. Oggi, l’Italia intera, celebra i 90 anni di una musa iconica: Sofia Loren è stata ed è tutt’ora la attrici partenopee più acclamate e amate dal pubblico nazionale e internazionale.

Stile, eleganza, bellezza, maestria e bravura. Sono solo alcune delle caratteristiche che da sempre la contraddistinguono e che l’hanno resa tanto amata da tutti.

Dal primo film al Premio Oscar: ripercorriamo la carriera dell’attrice Napoletana

Recitando al fianco dei più grandi attori della sfera italiana e mondiale, diretta dai più acclamati registi, Sofia Loren ha regalato al mondo le interpretazioni più incredibili della storia del Cinema. L’attrice ha avuto una carriera straordinaria che si è estesa per oltre sette decenni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema. Nel corso della sua carriera, Loren ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti, tra cui spiccano due Premi Oscar. Il primo, ottenuto nel 1962 come Miglior attrice per la sua eccezionale interpretazione nel film La ciociara, e il secondo, un Oscar onorario ricevuto nel 1991 per il suo significativo contributo al cinema mondiale. Oltre agli Oscar, ha conquistato ben cinque Golden Globe, incluso il prestigioso Golden Globe alla carriera nel 1995, e sette David di Donatello, il massimo riconoscimento del cinema italiano.

Dalla Rai giunge l’omaggio e gli auguri di amici e colleghi

Tra gli altri importanti riconoscimenti, Sofia ha vinto il premio per la Miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes nel 1961, sempre per La ciociara, e il BAFTA Award nel 1962 come Miglior attrice per lo stesso film. Complessivamente, Loren ha collezionato oltre 50 premi durante la sua carriera, inclusi il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1998.

Con una filmografia che supera i 100 titoli, tra lungometraggi, cortometraggi e produzioni televisive, Loren è stata protagonista di alcuni dei film più amati della storia del cinema. Tra i suoi lavori più noti si annoverano La ciociara (1960), Matrimonio all’italiana (1964), Una giornata particolare (1977), Ieri, oggi, domani (1963) e, tra gli ultimi capolavori, Due donne (2020).

Da noi di Agro24 giungono i migliori auguri ad una vera e propria Diva, la quale ha contribuito con bellezza, eleganza e maestria a portare nel modo il Cinema Italiano.