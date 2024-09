Aumentano le persone affette da patologie gravi non possono permettersi di raggiungere gli ospedali e i centri specializzati per le cure

Angri. C’è la necessità di un pulmino sociale, l’appello (video)

Aumentano le persone affette da patologie gravi non possono permettersi di raggiungere gli ospedali e i centri specializzati per le cure terapeutiche necessarie. Alla base di queste difficoltà si registra spesso la mancanza di mezzi di trasporto adeguati e le ristrettezze economiche, che rendono complesso organizzare i viaggi verso i centri sanitari, collocati sempre nei capoluoghi di provincia. È quindi essenziale venire incontro alle famiglie in difficoltà economica che necessitano di cure frequenti nei centri specializzati.

Pulmino solidale

In questo contesto, ha ripreso forma l’idea di un “Pulmino della Solidarietà”, un mezzo che i comuni potrebbero mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà. Questo progetto si propone di creare un servizio di supporto mobile che possa integrare, anche lateralmente, l’offerta dei servizi sociali tradizionali, cercando di rispondere ai bisogni di quelle famiglie che non riescono ad accedere neanche ai servizi minimi di assistenza.

Un sostegno piccolo ma concreto

L’iniziativa potrebbe offrire un sostegno concreto attraverso un pulmino che non solo garantisca il trasporto delle persone in difficoltà, ma possa diventare anche un punto di riferimento mobile per chi ha bisogno di assistenza. Nata ad Angri, l’idea potrebbe estendersi coinvolgendo altri attori e svilupparsi magari su un piano più ampio a livello territoriale. L’obiettivo resta quello di sensibilizzare la società civile, con la speranza di realizzarla nel più breve tempo possibile.

Il servizio è di Luciano Verdoliva