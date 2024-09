Operazione “Scafati Pulita”. Aliberti, incontro alla speciale Acse

Operazione “Scafati Pulita”, il sindaco Pasquale Aliberti incontra gli operatori della società partecipata ACSE. Al centro del confronto la gestione del calendario di raccolta differenziata, ma anche un programma di spazzamento delle strade della città, spesso vittime di comportamenti incivili da parte della cittadinanza.

L’incontro

Nella mattinata di ieri il primo cittadino si è recato presso l’area di via Casciello per un confronto volto a rilanciare l’operato della società addetta alla gestione dei rifiuti. Un momento nel quale si è scoperto come il servizio di porta a porta sia stato più efficace nell’ultimo anno più in periferia che in centro città, dove capita ancora di vedere, soprattutto nelle ore serali, grandi ammassi di immondizia spesso indifferenziata.

Nuove campagne di sensibilizzazione

Una brutta immagine per Scafati che sarà oggetto di nuove campagne di sensibilizzazione in particolar modo in relazione al giorno dedicato all’indifferenziato, utilizzato in maniera illecita anche per conferire rifiuti di natura speciale. È in cantiere la realizzazione di un calendario sulla raccolta rifiuti.

Alfonso Romano