Scafatese. Con il Licata per continuare la striscia positiva

La Scafatese allenata da mister Fabiano domani ospiterà il Licata, compagine che non vedrà i propri tifosi a seguito

La Scafatese allenata da mister Fabiano domani ospiterà il Licata, compagine che non vedrà i propri tifosi a seguito, dato il divieto di trasferta. I canarini sono reduci da un ottimo inizio di campionato dopo aver battuto la Puteolana in Coppa Italia ed Acireale e Reggina in campionato.

Tanti i segnali positivi da queste prime partite, uno su tutti il reparto difensivo che in 3 giornate ancora non ha subito un gol. Merito al giovane portiere Becchi, ma anche allo staff di mister Fabiano che sta lavorando con gli under Di Paola e Santarpia, oltre ai centrali Markic, Magri, Altobello e Chiariello.

Il Licata invece ancora non ha trovato la strada della vittoria; infatti nel primo turno di campionato ha pareggiato contro la Sancataldese per 2-2, mentre nell’ultimo turno ha perso per 2-1 contro il Locri tra le mura amiche.

Scafatese: i possibili undici

Tra i pali ci sarà Becchi, con Di Paola e Santarpia ad agire da terzini; al centro della difesa ci dovrebbero essere Markic e Chiariello, con Magri ed Altobello non ancora al top della condizione. In mezzo al campo il solito trio composto da Raffaele Vacca, Aliperta ed Esposito. In avanti potrebbe esserci qualche novità dal primo minuto: Neglia al debutto dal primo minuto, insieme a Gagliardi e Ciro Foggia.