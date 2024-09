Serie A, Juventus-Napoli alle 18. Probabili formazioni e altro

Dopo i primi anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Torino ed Empoli, questo sabato 21 settembre offre il tanto atteso big match allo Stadium tra Juventus e Napoli. Una sfida che da sempre infiamma la rivalità tra le due tifoserie e che quest’anno potrebbe già influenzare le ambizioni scudetto di entrambe le squadre.

L’incontro segna anche il ritorno di Antonio Conte, che sarà osservato dagli ex tifosi bianconeri, rendendo l’evento ancor più speciale. Conte, che ha avuto una lunga carriera da giocatore e allenatore con la Juve, si è separato in modo turbolento dal club nell’estate del 2014. La sua squadra, dopo un avvio difficile contro il Verona, ha collezionato tre vittorie consecutive, posizionandosi subito nelle parti alte della classifica.

Dall’altra parte, la Juventus di Thiago Motta, dopo due pareggi in campionato, ha ritrovato fiducia con l’esordio vincente in Champions League, grazie a un entusiasmante 3-1 contro il PSV Eindhoven. In attesa del derby di Milano tra Inter e Milan in programma domani sera, questo scontro diretto ci dirà chi tra Juventus e Napoli potrà candidarsi come principale avversaria nella corsa allo scudetto, con l’Inter di Simone Inzaghi ancora favorita per il titolo.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Danilo, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Dove vedere il match in TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, quindi solo gli abbonati potranno seguirla in diretta, sia in tv che in streaming, accedendo all’app tramite smartphone, smart tv, tablet o sul sito ufficiale via pc. Gli abbonati Sky/DAZN potranno inoltre guardare l’incontro in diretta sul canale DAZN 1 (canale 214) tramite decoder.