Pompei-Sambiase 2-0: Di Piazza e Petta regalano 3 punti ai rossoblu

Pompei si impone per 2 a 0 sul Sambiase e sale a quota sei in classifica grazie ad un gol per tempo di Di Piazza e Petta.

Pompei-Sambiase 2-0. Prima gioia interna e seconda vittoria consecutiva. Il Pompei si impone per 2 a 0 sul Sambiase e sale a quota sei in classifica grazie ad un gol per tempo di Di Piazza e Petta. Cinelli cambia tanto rispetto ad Agrigento e l’undici iniziale rossoblù presenta sette under in campo. Il primo tempo dei locali è di grande spessore: Di Piazza prima va ad un passo dal gol (6’), poi al 20’trova la prima rete in campionato su assist di un ispiratissimo Della Pietra. Troest e compagni continuano a spingere e a non rischiare nulla, sfiorando il raddoppio in tre occasioni. La ripresa è prevalentemente di gestione, poi al 61’ Petta svetta di testa su calcio d’angolo e batte Giuliani per la seconda volta. Il Sambiase prova a tenere palla, senza tuttavia creare occasioni pericolose dalle parti di Rizzuto. Il Pompei conquista così i tre punti davanti al pubblico amico e può preparare con fiducia la sfida esterna con la Vibonese.

Pompei-Sambiase 2-0: il tabellino

FC POMPEI-SAMBIASE 2-0

FC POMPEI: Rizzuto, Megna, Troest, Iurgens (69’ Cinque), Rosati, Agnelli (82’ Carnevale), Rizzo, Aurino (73’ Bonavita), Chrysovergis (58’ Petta), Della Pietra (68’ Carbone), Di Piazza. A disp.: Allocca, Sparavigna, Buschiazzo, Tomolillo. All.: Cinelli

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Morra, Cozza (73’ Piriz), Frasson V., Strumbo, Caporello, Carella (64’ Cataldi), Ferraro, Crucitti (55’ Muñoz), Umbaca (82’ Costanzo). A disp.: Grisendi, Dell’Acqua, Frasson S., Signorelli, Solomon. All.: Morelli

ARBITRO: Benestante di Aprilia. Assistenti: Fiore (Roma 1), Brizzi (Aprilia)

MARCATORI: 20’ Di Piazza, 61’ Petta

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Rizzuto, Iurgens, Troest, Rizzo (P); Ferraro, Umbaca (S)