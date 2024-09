Scafatese-Licata 4-0: gialloblu inarrestabili

Allo stadio Comunale “G.Vitiello” la Scafatese travolge il Licata con un netto 4-0. Altra gara senza subire reti per i ragazzi di mister Fabiano; a segno Alessio Esposito con una doppietta e i due subentrati Palmieri e Potenza.

Scafatese-Licata 4-0: la cronaca

Prima fase di studio tra le due compagini; la prima occasione arriva dal solito Foggia che dai 20 metri prova una volée, ma la sfera termina a lato. Al 19’ una grande occasione per la Scafatese con Aliperta che fa partire una conclusione dal limite ma Rossi vola e si rifugia in corner. Alla mezz’ora l’occasione più ghiotta per i gialloblu: cross dalla sinistra sponda di Neglia per Raffaele Vacca che tutto solo di testa non riesce ad angolare e Rossi respinge. Continua l’assedio dei canarini che sugli sviluppi del sesto corner trovano la rete del vantaggio: Neglia batte raspterra per Alessio Esposito che dall’interno dell’area di rigore calcia e batte Rossi.

Nella ripresa parte forte il Licata che dopo appena 2 minuti ci prova con Minacori da ottima posizione ma Becchi riesce a respingere. Al 51’ la Scafatese trova la rete del raddoppio ancora con Alessio Esposito: palla per Gagliardi, un difensore prova ad anticiparlo ma la palla finisce sul secondo palo dove arriva come un treno il 4 gialloblu che sancisce il 2-0. Il Licata subisce il colpo e la Scafatese continua a spingere; al 58’ succede di tutto: Aliperta calcia dal limite, Rossi respinge, sulla ribattuta c’è Foggia che a botta sicura colpisce la traversa, la palla torna sulla testa del 9 che ancora una volta colpisce il montante superiore. Fabiano inserisce Palmieri per Neglia e proprio l’ex Angri, servito perfettamente da Esposito, in spaccata batte Rossi e trova il 3-0. La Scafatese è letteralmente una macchina e nei minuti di recupero Palmieri inventa per Potenza che fa partire una conclusione spettacolare per il 4-0.

Scafatese-Licata 4-0: il tabellino

SCAFATESE: Becchi, Di Paola, Esposito (69’ Potenza), Vacca, Aliperta, Foggia (73’ Albadoro), Gagliardi (77’ Embalo (87’ Sowe), Neglia (60’ Palmieri), Chiariello, Markic, Santarpia. A disposizione: Ascioti, Vacca A., Altobello, Cham. All. Fabiano

LICATA: Rossi, Pino (85’ Graci), Caramanno (60’ Furina), Iuliano (85’ Giannone), Bonanno, Minacori, Lamberta, Marcellino (85’ Saito), Mainone, Lanza, Pertosa. A disposizione: Donato, D’Antona, Di Pietro, Loiacono, Graci, Inzerillo. All. Romano

MARCATORI: 35’ e 51’ Esposito, 69’ Palmieri, 93’ Potenza

AMMONITI: Esposito (S), Markic (S), Sowe (S),

ANGOLI: 8-2

NOTE: Espulso Antonio Vacca dalla panchina

RECUPERO: 5’st