Scafati. Fiume Sarno, il sindaco Aliberti ora chiama Roma

Inquinamento del fiume Sarno, ora il sindaco Pasquale Aliberti è pronto a chiedere le schede di dimissione ospedaliera in tutta la Campania per appurare eventuali legami tra l’inquinamento delle acque e le patologie dei cittadini dell’Agro.

Una dura battaglia

Aliberti continua la sua battaglia nei confronti dell’Ente di Palazzo Santa Lucia, acuitasi nuovamente dopo le ultime parole del vice governatore, Fulvio Bonavitacola. L’assessore regionale all’Ambiente, infatti, avrebbe dichiarato, in un passaggio dell’ultima commissione regionale svoltasi martedì, che la sua competenza sul fiume Sarno è unicamente da un punto di vista idraulico, glissando di fatto le polemiche nate nelle ultime settimane sulla presenza di materiali tossici all’interno del canale che taglia in due il centro di Scafati, il Rio Sguazzatorio. Parole che non sono passate in sordina all’attenzione di Aliberti. «Se il vicepresidente della Regione ha affermato di non avere competenza in merito all’inquinamento, ha detto una baggianata – ha affermato il sindaco – . Le opere della rete fognaria, sono state avviate proprio per il disinquinamento del fiume nel 2015. Lo stesso dragaggio che comporterà la rimozione dei sedimi era inserito nell’ex progetto Grande Sarno».

Morti connesse?

Da qui la nuova stoccata del primo cittadino, che senza termini ha annunciato la sua volontà di «dimostrare che a Scafati, così come nella valle del Sarno, e nelle parti attraversate dal fiume vi è gente che muore o che viene ricoverata per patologie con una maggiore frequenza e sulla quale c’è la responsabilità di chi oggi gestisce il livello di competenza delle acque e dei fiumi». Da qui, l’idea di Aliberti di approfondire il tema anche dal punto di vista sanitario, chiedendo al ministero della Sanità le schede di dimissione ospedaliera a tutti gli ospedali della Campania «per capire quali sono le patologie per le quali si entra o si esce da morti dai nosocomi di questa regione».

Polvere negli occhi

Infine, il sindaco scafatese ha giudicato un contentino la notizia di dragaggio prevista a novembre di circa 2 chilometri del Rio Sguazzatorio, in arrivo in un mese che negli ultimi anni si è rivelato soggetto a importanti precipitazioni. Quindi, un intervento fuori tempo massimo, che probabilmente non aiuterà una cittadinanza che, nel frattempo, avrà vissuto già una o più esondazioni determinate dal mancato dragaggio in periodi favorevoli.

Alfonso Romano