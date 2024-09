Nel ricordo di un “Giornalista Giornalista”. Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra 39 anni fa

"Non muore mai chi si batte per la verità"

Napoli – Oggi ricorre il 39esimo anniversario della morte di Giancarlo Siani, giovane giornalista de Il Mattino, assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985. La cerimonia commemorativa si è svolta presso le Rampe Siani, luogo in cui Siani fu ucciso a colpi d’arma da fuoco dai sicari della criminalità organizzata. Le autorità cittadine hanno deposto una corona di fiori in suo ricordo, alla presenza degli studenti dell’IIS Siani Napoli, che hanno esposto uno striscione raffigurante la Mehari del giornalista e la scritta: “Non muore mai chi si batte per la verità”.

Il ricordo del fratello Paolo

Paolo Siani, fratello di Giancarlo, ha sottolineato ai microfoni dell’ANSA l’importanza della memoria come risposta non violenta alla mafia, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni: “Guai se ci fermassimo nel ricordare, la daremmo vinta a loro”. Durante la cerimonia, Paolo ha invitato i giovani a visitare i luoghi simbolo della memoria di Giancarlo, come le Rampe Siani e la Mehari a San Giorgio a Cremano, per comprendere appieno la realtà criminale e l’inutilità dei modelli mafiosi.

Accanto ai familiari di Giancarlo, erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari, e altre autorità. Di Bari ha ribadito che Siani è un simbolo di cambiamento, sottolineando l’importanza di scegliere sempre la legalità come guida nella vita.

Il ricordo di Siani vive forte nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e amato, ma la sua memoria continua ad essere di ispirazione a centinaia di giovani, non solo campani, i quali come lui lottano quotidianamente per raccontare il mondo che ci circonda.