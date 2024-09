Pagani. 70mila euro per l’area verde di via Traversa Taurano (video)

Pagani. 70mila euro per l’area verde di via Traversa Taurano

Il Comune di Pagani si prepara a trasformare un’area abbandonata in un nuovo polmone verde per la città. Grazie a un progetto finanziato con fondi comunali, per un totale di circa 70mila euro, l’area situata in via Traversa Taurano sarà riqualificata per ospitare un piccolo parco periurbano, destinato a diventare un punto di riferimento per il relax e lo svago dei cittadini. Il nuovo parco nasce dall’esigenza di dotare questa parte della città, recentemente cresciuta in termini di popolazione, di spazi attrezzati per il tempo libero. La zona è infatti priva di aree verdi e servizi pubblici, e l’intervento si inserisce in un contesto già in fase di trasformazione, con la costruzione di una scuola per l’infanzia.

Il progetto

Il progetto prevede la creazione di aree verdi, vialetti in ghiaia e terra stabilizzata, alla piantumazione di nuove alberature come l’Acer campestre e il Prunus avium, selezionate per la loro capacità di adattamento all’ambiente e alla sostenibilità idrica. È anche l’installazione di impianti di illuminazione a led per garantire sicurezza nelle ore serali. Questa riqualificazione, oltre a offrire uno spazio di svago per i residenti, contribuirà a ridurre i costi di manutenzione dell’area, attualmente soggetta alla crescita incontrollata di erbe infestanti. L’intervento non altera la destinazione urbanistica del sito, mantenendo la possibilità di eventuali trasformazioni future.

Zona degradata

La zona, fino a ora nel degrado, diventerà dunque un luogo curato e funzionale, con spazi attrezzati che si integreranno con il vicino progetto di costruzione di un asilo nido. L’obiettivo del Comune è di creare una rete di servizi pubblici che migliori la vivibilità dell’area.

Il servizio è di Alfonso Romano