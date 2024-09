Pagani. Revisione delle deleghe, Ferraioli chiarisce: “voglio concentrarmi sui conti dell’Ente”

Valzer di deleghe nella giunta comunale di Pagani, l’assessore Carmen Ferraioli chiarisce la situazione riguardante la recente modifica delle sue competenze.

La fedelissima del sindaco

Lello De Prisco, infatti, ha voluto fare chiarezza per evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni politiche. La decisione di rivedere le proprie responsabilità, ha spiegato, è stata presa su sua stessa richiesta al primo cittadino, in considerazione dell’elevata mole di lavoro connessa alle deleghe già in suo possesso, che includono bilancio, programmazione economica e tributi. «Ho reputato giusto concentrarmi su questi aspetti della macchina amministrativa », ha affermato Ferraioli, sottolineando l’importanza di gestire con attenzione le risorse dell’Ente di Palazzo San Carlo, specialmente in un momento cruciale come quello attuale, quando la città sta uscendo da una fase di dissesto economico. «Questa scelta è stata condivisa dallo stesso primo cittadino», ha aggiunto, per rimarcare che si tratta di un decisione ponderata e non frutto di conflitti interni.

Oltre le polemiche

L’assessore ha anche voluto mettere in guardia contro polemiche sterili, ribadendo che la maggioranza rimane coesa per il bene della città di Pagani. «È fondamentale lavorare insieme, evitando divisioni che possono minare la nostra efficacia», ha concluso la Ferraioli, esprimendo la sua determinazione a proseguire nel lavoro per il rilancio della comunità.

Alfonso Romano