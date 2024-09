Sarno, illuminazione pubblica precaria: la denuncia del consigliere comun Sirica

Sarno – L’illuminazione pubblica in città è sempre più precaria, una condizione che sta generando numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Nonostante la gestione dell’impianto sia affidata a un progetto di project financing finalizzato a garantire un servizio efficiente, la città, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche, continua a vivere in uno stato di scarsa illuminazione.

Sarno, illuminazione pubblica precaria: la denuncia del consigliere comunale Enrico Sirica

A denunciare la situazione è Enrico Sirica, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “È inaccettabile che i cittadini di Sarno siano costretti a vivere in condizioni di penombra”, ha dichiarato Sirica, sottolineando come il problema non sia solo di carattere estetico, ma riguardi anche la sicurezza e la vivibilità dei quartieri. Per il consigliere, è urgente un intervento per ripristinare adeguati livelli di illuminazione pubblica.

Sirica ha inoltre puntato il dito sulla carente manutenzione dell’impianto, affermando che il project financing non deve essere una scusa per giustificare l’attuale degrado: “L’azienda incaricata del servizio deve assumere un impegno concreto per garantire un’illuminazione costante e di qualità. Chiediamo una verifica immediata delle condizioni contrattuali e l’avvio di un piano straordinario di interventi per risolvere il problema”.

Infine, Sirica ha lanciato un appello all’amministrazione comunale, invitandola a farsi carico della questione e ad intervenire con determinazione. “Serve un confronto aperto con l’azienda che gestisce l’impianto e, se necessario, valutare tutte le azioni possibili per garantire alla città l’illuminazione che merita”.