Scafati. Fanghi dalle caditoie il sindaco Aliberti sollecita pulizia

La città di Scafati si trova ancora una volta a fare i conti con i danni provocati dalle recenti piogge, che hanno causato la fuoriuscita di fanghi dalle caditoie, invadendo corso Trieste.

Aliberti preoccupato

La situazione ha destato preoccupazione non solo per la sicurezza della viabilità carrabile e pedonale, ma anche per la salute dei cittadini. Il sindaco Pasquale Aliberti ha commentato l’accaduto, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo da parte della Gori.

Ancora critiche contro la Regione Campania

Tuttavia, il sindaco non ha risparmiato critiche nei confronti della Regione Campania, che, secondo lui, si è dimostrata assente di fronte agli allagamenti che continuano a mettere in ginocchio la città. «Restiamo in attesa che vengano mantenute le promesse del dragaggio, che è fondamentale per risolvere il problema delle acque di Scafati», ha aggiunto, evidenziando l’urgenza di azioni concrete per evitare futuri disagi.

Interventi necessari

Con queste parole, Aliberti ha messo in luce non solo la situazione attuale, ma anche la necessità di interventi strutturali che possano garantire una gestione efficace delle acque e prevenire ulteriori emergenze. La speranza è che le promesse non restino solo parole, ma si traducano in fatti tangibili per il bene della comunità.

Alfonso Romano