Angri, si smarriscono tra i Monti Lattari: paura per due giovani escursionisti

Si sono vissuti momenti di paura domenica pomeriggio per due giovani di Angri, partiti per un’escursione tra i Monti Lattari. Probabilmente diretti verso il Cerreto o il Chianiello, i ragazzi non sono rientrati a casa come previsto, facendo scattare l’allarme tra i familiari preoccupati.

Le ricerche

Immediata si è attivata la macchina delle ricerche, mobilitando squadre di volontari e soccorritori per localizzare i due escursionisti, che si erano smarriti nella fitta boscaglia. Senza torce per illuminare i sentieri e con i telefoni scarichi, i ragazzi si sono trovati isolati in una zona difficile, dove si segnala anche la presenza di cinghiali.

Il ritrovamento

Intorno alle 23, i volontari dell’associazione “Città di Angri” li hanno individuati in un’area impervia. A causa dell’oscurità, i due avevano perso il sentiero e si erano bloccati nella vegetazione. Dopo ore di tensione, i ragazzi sono stati recuperati e riportati a casa nella notte, fortunatamente illesi.