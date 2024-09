Maltempo a Sarno, 40 residenti evacuati: la critica di Sirica

A seguito del maltempo che ha colpito il centro storico di Sarno, con il cedimento di detriti e fango che ha costretto all’evacuazione di circa 40 residenti dalle loro abitazioni nelle prime ore di questa mattina, il consigliere comunale di opposizione in quota Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, interviene con una dura critica alla gestione del territorio.

Sirica sottolinea come da mesi siano state fatte ripetute segnalazioni riguardo la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del Saretto e la pulizia delle vasche di raccolta, rimaste inascoltate. “In primis tutta la nostra solidarietà alle famiglie costrette all’evacuazione. Abbiamo più volte richiesto interventi specifici per evitare il verificarsi di situazioni simili – dichiara Sirica – ma nessuno ha prestato le dovute attenzione. Ora ci troviamo a fare i conti con un disastro annunciato. Non è possibile ignorare continuamente la manutenzione del territorio e sottovalutare i rischi. Oggi ne vediamo le conseguenze”.

Il consigliere comunale, in rappresentanza di Fratelli d’Italia, richiama Comune e gli organismi regionali a una maggiore responsabilità e tempestività nella gestione delle emergenze ambientali, soprattutto in un territorio a rischio come quello di Sarno. “Non possiamo più permetterci di affrontare l’emergenza solo quando ormai il danno è fatto. Il dissesto idrogeologico ei problemi legati alla sicurezza del territorio non sono una novità. Serve un piano strutturato e interventi”, ha puntualizzato.

Sirica, dunque, chiede l’invito alla massima collaborazione tra i cittadini e le autorità competenti, chiedendo però che le richieste legittime e urgenti di prevenzione non restino più inascoltate.