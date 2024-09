Muore in albergo prima di iniziare il nuovo lavoro. Lutto nel casertano

Lutto nel casertano – Una tragica notizia scuote la comunità di Aversa. Luigi Trieste, operaio 65enne originario della città campana, è deceduto improvvisamente ieri sera a Codogno, in provincia di Lodi. Luigi si trovava in Lombardia da pochi giorni per lavorare alla riqualificazione di una scuola, progetto finanziato dai fondi del Pnrr.

Il malore fatale lo ha colpito mentre si trovava nella stanza del B&B che lo ospitava. A dare l’allarme è stato un collega, preoccupato per la mancanza di risposte dell’uomo. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per Luigi non c’era già più nulla da fare.

Luigi lascia la moglie e tre figli. Nelle prossime ore, la salma sarà riportata ad Aversa, dove amici e colleghi si uniranno alla famiglia per l’ultimo saluto. Il dolore per la sua scomparsa è grande, poiché Luigi era noto per la dedizione al lavoro e i sacrifici di una vita trascorsa lontano dai propri cari per garantire loro un futuro migliore.

Fonte Edizioni Caserta