Morto lo studente 16enne caduto dal secondo piano a Torre del Greco

Si è spento all’ospedale del Mare di Napoli il giovane studente di 16 anni che, martedì mattina, era precipitato da una finestra della sua aula al secondo piano dell’istituto Pantaleo di Torre del Greco.

Il ragazzo, trasportato d’urgenza in codice rosso presso la struttura ospedaliera, aveva riportato gravissime ferite a seguito dell’impatto. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore, era stato poi ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Purtroppo, le sue condizioni non sono migliorate e il giovane cuore ha cessato di battere.

Le indagini dei carabinieri, avviate immediatamente dopo l’accaduto, hanno escluso la presenza di terze persone coinvolte nella vicenda. Le prime ricostruzioni sembrano indicare che il gesto del 16enne sia stato volontario. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire definitivamente le dinamiche dell’accaduto e per comprendere le ragioni che hanno spinto il giovane a compiere un gesto così estremo.