Nuovi cassonetti e cestini “intelligenti” nel napoletano

Novità per la gestione dei rifiuti a Napoli.

Da oggi prende il via la sperimentazione di cassonetti e cestini “intelligenti”: i primi sono stati posizionati in piazza Santa Maria degli Angeli, mentre i cestini sono stati installati in via Toledo e piazza Trieste e Trento.

L’accesso ai cassonetti, che sono equipaggiati con lettori elettronici, sarà possibile tramite apposite card distribuite da Asia sia alle utenze domestiche che a quelle commerciali. Questa fase sperimentale coinvolgerà inizialmente i residenti di via Gennaro Serra, vico Santo Spirito, piazza Carolina e piazza Santa Maria degli Angeli.

Grazie all’uso delle card per aprire i cassonetti, si eviteranno conferimenti non autorizzati e sarà possibile controllare il flusso dei rifiuti, migliorando così le operazioni di raccolta.

Una delle caratteristiche principali dei nuovi cestini “intelligenti” è il loro sistema avanzato di compattazione, che riduce il volume dei rifiuti. Quando il cestino raggiunge la capacità massima, invia automaticamente una notifica, tramite email o sms, a un sistema centralizzato. I primi esemplari sono stati collocati in piazza Trieste e Trento (civico 46) e in via Toledo (civico 300).

I cestini, alimentati a energia solare, contengono bidoni standard da 120 litri e sono progettati per rendere più semplici le operazioni di svuotamento, riducendo lo sforzo fisico.

“Iniziamo la sperimentazione di strumenti innovativi per migliorare la pulizia e la gestione dei rifiuti nella nostra città”, ha dichiarato Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli. Domenica scorsa, durante l’evento in piazza Municipio per celebrare i 25 anni di Asia Napoli, a cui hanno partecipato molti cittadini, è stato annunciato l’arrivo di novità importanti per il miglioramento del servizio di raccolta. Tra queste, un nuovo sito web, l’aggiornamento dei canali di comunicazione con i cittadini e l’installazione progressiva di nuove tecnologie per il conferimento e il monitoraggio dei rifiuti.