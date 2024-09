Sarno. Dopo il maltempo: attenzione per il Monte Saretto. Si accelera per la messa in sicurezza. L'attenzione di Squillante

Sarno. Dopo il maltempo: attenzione per il Monte Saretto. Si accelera per la messa in sicurezza

Il giorno dopo il fenomeno franoso del monte Saretto, continuano le operazioni di pulizia delle strade e si accelera per la messa in sicurezza del territorio a Sarno. Dopo il ritiro del decreto di evacuazione per 40 cittadini, tutti rientrati senza particolari problemi nelle loro case, non si ferma il lavoro di Sarim e dei volontari.

Il monitoraggio

Il sindaco Francesco Squillante ha avviato un monitoraggio costante e chiede supporto alla Regione Campania e al Governo nazionale. I roghi estivi, che hanno bruciato ettari di bosco sul versante pedemontano, hanno avuto conseguenze gravi dal punto di vista idrogeologico. L’amministrazione comunale di Palazzo San Francesco è sempre stata consapevole della situazione, avviando controlli negli ultimi mesi per salvaguardare l’incolumità pubblica.

L’attenzione del sindaco

Le forti piogge di lunedì e martedì hanno portato grandi quantità di fango e detriti in città, evidenziando le preoccupazioni dell’ente municipale. “Sicuramente è mancato qualcosa. Dal nostro insediamento non abbiamo lasciato nulla di intentato, ma abbiamo dovuto affrontare fenomeni difficili come il rogo dello scorso giugno”, ha spiegato Squillante, sottolineando la necessità di interventi strutturali e finanziamenti da parte delle regioni e del Governo nazionale, poiché le amministrazioni comunali non hanno più risorse proprie.

Il ritorno alla normalità

Nel frattempo, si cerca di calmierare l’emergenza e tornare alla normalità. Dopo la chiusura delle scuole di martedì, ieri gli studenti di ogni ordine e grado sono tornati in classe in sicurezza, mentre in città si stanno concludendo le operazioni di rimozione del materiale sceso dal monte Saretto, tutto sotto il controllo del Centro operativo comunale.

La collaborazione

In aggiunta, l’amministrazione comunale di Squillante ha iniziato una collaborazione con il Genio civile per mettere a punto un piano di messa in sicurezza del monte Saretto nel più breve tempo possibile. Il monitoraggio effettuato con un drone ha evidenziato lo stato di fragilità del versante pedemontano, preoccupante soprattutto in vista dei bollettini di allerta meteo “Gialla” diramati dalla Protezione civile regionale e della possibilità di temporali nei prossimi giorni.

I residenti

La pronta risposta di residenti e amministrazione comunale sono certamente due cose positive, ma è fondamentale un sostegno concreto per affrontare le sfide idrogeologiche del territorio sarnese.

Alfonso Romano