Accoltellamento nel napoletano, 50enne finisce in prognosi riservata

Vico Equense – Un commerciante di 50 anni è stato gravemente ferito con più colpi di coltello durante una lite avvenuta in via Nicotera, nel centro di Vico Equense. L’aggressore, un operatore del servizio ambulanze di 41 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e porto illegale di armi.

Lite, colluttazione e subito dopo accoltellamento. La vicenda

La violenta colluttazione, scaturita per futili motivi, è durata solo pochi secondi, ma ha lasciato il 50enne in gravi condizioni. Dopo l’aggressione, il responsabile è fuggito, nascondendosi in un portone nelle vicinanze, dove è stato successivamente catturato dai militari. La vittima è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Fonte ANSA