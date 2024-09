Tre violenze contro il personale sanitario in poche ore, la denuncia di Borrelli

Violenza contro il personale sanitario – Nelle ultime ore, a Napoli, si sono registrate tre gravi aggressioni contro il personale sanitario, un fenomeno sempre più frequente e preoccupante. A denunciarlo è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, insieme al deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi Sinistra.

I casi denunciati

Venerdì, al pronto soccorso di Villa Betania, un infermiere è stato aggredito da due donne che pretendevano assistenza immediata per un familiare. In un altro episodio, al distretto Asl di piazza Nazionale, un uomo ha versato benzina nella struttura dopo il rifiuto di una pratica, mettendo a rischio l’incolumità di tutti. Al CTO di Napoli, una paziente ha schiaffeggiato un’infermiera per l’attesa, continuando a minacciare anche alla presenza dei Carabinieri.

Le parole del deputato Borrelli

Borrelli ha denunciato la grave sottovalutazione del fenomeno della violenza contro i sanitari da parte del governo, richiamando l’urgenza di risorse per tutelare chi lavora in prima linea. Il deputato ha chiesto una maggiore tutela legale per gli operatori, con la procedibilità d’ufficio per questi reati, e ha criticato il progressivo definanziamento della sanità pubblica, che crea tensioni e sovraffollamento negli ospedali.

