Francavilla-Angri 0-4: poker e prima vittoria per i grigiorossi

Francavilla-Angri 0-4. Per il quarto turno del girone H di Serie D l’Angri è di scena al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni contro i padroni di casa del Francavilla. Mister Scorsini ripropone il 4-3-3 con Viscovo tra i pali e linea difensiva composta da Rondinella, Puca, Ceriello e Casalongue Lopez, alla prima da titolare. A centrocampo Vogiatzis in cabina di regia coadiuvato da Spunticcia e Rosolino. In attacco spazio al trio Gaeta-Messina-Petricciuolo. Mister Nolè risponde con un 3-5-2 con Prisco tra i pali, Pellegrini, Modesti e Russo in difesa, linea di centrocampo composta da Bastianelli, Visconti, Coppola, Gentile, Silvestri a sostegno del duo d’attacco Romano-Esposito.

Francavilla-Angri 0-4: la cronaca

Buon avvio del Francavilla che al 3’ minuto spaventa l’Angri con un colpo di testa di Romano che finisce di poco a lato. Al 10’ è Esposito a provare a colpire l’Angri con un tiro da dentro l’area, ma anche in questo caso la sfera non inquadra lo specchio della porta di Viscovo. La reazione dell’Angri non si fa attendere. La squadra di Scorsini conquista metri nella metà campo avversaria e al 15’ trova la reta del vantaggio. Suggerimento dalla trequarti di Petricciuolo per Messina che si gira e con il sinistro piazza il pallone sotto la traversa. Il Francavilla prova subito a reagire allo svantaggio, ma la squadra di Scorsini fa buona guardia e protegge la porta di Viscovo. Il portiere grigiorosso è costretto all’intervento al 41’ per deviare in corner la conclusione dalla lunga distanza con il sinistro di Gentile. E’ l’ultima azione del primo tempo.

Il Francavilla riprende con la stessa intensità con cui ha chiuso il primo tempo, ma non riesce a scardinare la difesa doriana. Al 50’ Messina addomestica un lancio lungo dalla difesa. Il numero 11 grigiorosso vince il duello con Modesti e si invola verso l’area di rigore dove da posizione defilata sorprende con un pallonetto Prisco e trova il 2-0. La prima doppietta personale del classe 2000 fa esplodere gli oltre 120 tifosi grigiorossi giunti in Basilicata. La squadra di Scorsini è in totale controllo della gara e al 71’ trova anche il gol del 3-0. Rondinella pesca tra le linee Messina che entra in area e tira. Prisco devia con il petto la conclusione e fortuitamente spalanca la porta all’accorrente Petricciuolo che non sbaglia e trova la prima rete stagionale. Al 75’ il signor Palmisano assegna un calcio di rigore all’Angri per un fallo di mani in area. Sul dischetto si presenta Vogiatzis che porta a 4-0 il conto delle reti. Il Francavilla prova ad alleggerire il passivo, ma la difesa non concede nulla. L’Angri trova il primo successo della stagione e conquista i primi 3 punti in campionato.

Francavilla-Angri 0-4: il tabellino

Francavilla: Prisco; Pellegrini, Modesti (82’ Palladino), Russo; Silvestri (60’ Punzo), Gentile, Coppola (82’ Macrì), Visconti, Bastianelli; Esposito (82’ Fanelli), Romano (67’ De Marco).

A disposizione: De Carlo, Nicolao, Di Marco, Caracciolo.

Allenatore: Angelo Raffaele Nolè.

Angri: Viscovo; Rondinella (92’ Selvaggio), Puca, Ciriello, Casalongue Lopez; Spunticcia (74’ Kljajic), Vogiatzis (87’ De Caro), Rosolino (80’ Lombardo); Gaeta, Messina (83’ Tandara), Petriccuolo.

A disposizione: Borrelli, Severino, Pappalardo, Gargiulo.

Allenatore: Marco Scorsini.

Marcatori: 15’ e 50’ Messina (A), 71’ Petricciuolo (A), 75’ rig. Vogiatzis (A)

Arbitro: sig. Francesco Palmisano della sezione AIA di Saronno.

Assistenti: sig. Francesco Gorgoglione e sig. Giuseppe Dellaquila della sezione AIA di Barletta

Note: Ammoniti: Romano (F), Russo (F); Espusli: -/; Corner: 6-3; Recupero: 2’ pt; 4’ st.