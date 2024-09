Angri. Emergenza rifiuti in vari punti della città

L’emergenza rifiuti ad Angri inizia ad essere un tasto delicato; infatti dagli indizi social si evince come in alcune zone della città sono presenti rifiuti di diverse tipologie che oltre ad essere una cattiva immagine possono rappresentare un pericolo per i cittadini.

La colpa, però, non è attribuibile solo ad uno scarso controllo, ma anche all’inciviltà, dato che alcuni cittadini non rispettano i giorni della raccolta differenziata, oltre a depositare rifiuti in zone non adatte.

In via Nazionale sono presenti bidoni pieni di spazzatura di ogni tipo ed addirittura depositati in assenza di bidoni. Anche alle spalle dell’area destinata al bike park sono presenti rifiuti di tutti i tipi, da semplici buste fino a pezzi di auto.