Crolla stand all’ex Tabacchificio: due persone coinvolte

Un incidente si è verificato ieri durante lo svolgimento della manifestazione “Cilento Tastes”, una delle più importanti rassegne dedicate all’enogastronomia del territorio cilentano, presso l’ex Tabacchificio di Cafasso, a Capaccio Paestum.

L’evento stava procedendo in modo sereno, tra degustazioni e visite agli stand espositivi, quando all’improvviso uno degli stand ha subito un cedimento parziale, portando al crollo di una parte della struttura. Nonostante lo spavento iniziale, fortunatamente l’incidente non ha provocato gravi danni e il numero delle persone coinvolte è stato limitato.

Nel dettaglio, il crollo si è verificato nelle prime ore della mattinata, mentre i visitatori e gli espositori erano già impegnati nelle attività previste dal programma dell’evento. La struttura interessata faceva parte di un insieme di stand progettati per garantire stabilità e sicurezza, ma per cause ancora da chiarire, la parte centrale di uno di essi ha ceduto all’improvviso.

Il crollo ha coinvolto solo pochi addetti presenti in quel momento nelle vicinanze, i quali hanno riportato lievi contusioni. Non è stato necessario il ricorso a cure mediche urgenti.

Le autorità preposte alla sicurezza sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento. Dopo un rapido sopralluogo e la rimozione delle parti danneggiate, l’evento ha potuto proseguire senza ulteriori interruzioni o problemi.

Gli organizzatori, in collaborazione con le autorità, stanno lavorando per determinare con precisione le cause del cedimento e prevenire eventuali altri incidenti simili in futuro. Nonostante l’accaduto, la manifestazione ha continuato a richiamare numerosi visitatori, confermandosi un punto di riferimento per la promozione dei prodotti tipici del Cilento.