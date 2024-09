Semafori “intelligenti” bloccati, traffico in tilt. Cosa sta succedendo?

I dispositivi non sarebbero ancora stati collegati alla rete per il controllo remoto

Salerno – Il progetto di installazione dei semafori “intelligenti” sul lungomare di Salerno, iniziato ad agosto, sta creando più problemi che benefici. I sette impianti, che avrebbero dovuto regolare il traffico e rilevare infrazioni come il passaggio con il rosso, sono ancora fuori servizio, lasciando i cittadini in balia di un traffico caotico.

Investimenti vertiginosi, scarsa efficienza

Nonostante l’investimento di 193.243,84 euro per il sistema di semafori, i dispositivi non sono ancora stati collegati alla rete per il controllo remoto, causando un disagio crescente per gli automobilisti. In particolare, il semaforo in via Santoro, con un tempo di verde di soli 10 secondi, sta rallentando il flusso veicolare, generando lunghe file su via Torrione.

Il Comune aveva affidato l’appalto a una ditta specializzata di Segrate, ma i lavori sembrano essere in stallo da oltre due mesi. Questa situazione ha sollevato critiche sull’efficacia della tecnologia in questione e sulla necessità di interventi più rapidi per risolvere i problemi causati dal malfunzionamento di questi impianti moderni.

