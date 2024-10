Nocera Inferiore, inaugurata la nuova rotatoria allo svincolo autostradale A3

Nocera Inferiore – Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata e benedetta la nuova rotatoria situata presso lo svincolo autostradale A3. Si tratta di un’infrastruttura strategica per il miglioramento della viabilità locale, dotata di cento posti auto e un’area di sosta per autobus, oltre a colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La nuova rotatoria di via Atzori è stata possibile grazie a un finanziamento di oltre 4 milioni di euro della Regione Campania. L’opera, progettata per migliorare la viabilità, include un parcheggio automatizzato con più di 100 posti, aree riservate per disabili e donne in gravidanza, e colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Come scrive l’esponente PD Franco Picarone, nel corso dell’evento è stato presentato il programma “Costruiamo la città”, che prevede ulteriori opere come la rete fognaria, l’area industriale di Fosso Imperatore, nuovi alloggi e il Masterplan dell’Agro Sarnese Nocerino.

La cerimonia

Alla cerimonia, insieme al Primo Cittadino, Paolo De Maio, hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Regionale Trasporti, Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno, Gerardo Capezzuto, Dirigente di SPN Salerno Pompei Napoli S.p.A., e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

Questa nuova opera rappresenta un passo avanti significativo per la mobilità sostenibile e il miglioramento dei collegamenti nell’area, con un occhio di riguardo per l’ambiente grazie alla presenza di infrastrutture per veicoli elettrici.