Tragedia all’alba al mercato ittico: due morti in una sparatoria

Una mattinata di ordinaria attività si è trasformata in un dramma nel cuore del mercato ittico di Salerno. Intorno alle 5, due colpi di pistola hanno spezzato due vite, gettando la comunità locale nello sgomento.

Un uomo è deceduto sul posto, mentre un secondo ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo ha cessato di vivere poco dopo. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto con diverse pattuglie. Carabinieri e polizia scientifica stanno effettuando rilievi per ricostruire la scena del crimine e individuare le cause scatenanti della tragica sparatoria.

A seguito dell’accaduto, una persona si è costituita presso le forze dell’ordine. Le sue dichiarazioni saranno fondamentali per fare chiarezza sulla vicenda e stabilire le responsabilità.

Sul posto sono intervenute anche le ambulanze di Alfa Pontecagnano, Alfa croce bianca, India Pontecagnano e India Salerno, ma purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha scosso profondamente la città di Salerno, dove un episodio di tale gravità è inusuale. I cittadini sono attoniti e preoccupati per quanto accaduto.