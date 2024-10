Angri, nuovo asilo nido comunale in via Nazionale con fondi PNRR

Angri – Il plesso scolastico Taverna, situato in via Nazionale, sarà demolito e ricostruito grazie a un finanziamento di oltre 1,5 milioni di euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La giunta Ferraioli ha approvato il progetto il 26 settembre, che prevede la realizzazione di un moderno asilo nido capace di ospitare fino a 72 bambini, rispondendo così alla crescente domanda di servizi per l’infanzia in un’area in forte espansione demografica.

Il cronoprogramma stabilisce che l’assegnazione dei lavori avverrà entro il 31 ottobre, mentre l’esecuzione e il collaudo del nuovo edificio sono previsti per giugno 2026. Il progetto prevede l’abbattimento della struttura esistente e la costruzione di due nuovi edifici: uno destinato all’asilo nido e l’altro a un micro-nido, per rispondere in modo completo alle esigenze educative e assistenziali dei più piccoli.

Il nuovo asilo nido

Il nuovo complesso, che coprirà un’area di 670 metri quadrati, sarà realizzato seguendo criteri di efficienza energetica e sostenibilità, garantendo al contempo elevati standard qualitativi e un’ottimizzazione dei costi di costruzione e gestione. Questo intervento segna un passo importante per migliorare i servizi per l’infanzia nel comune di Angri e per offrire alle famiglie un sostegno concreto nella gestione della vita quotidiana.

Fonte Il Mattino di Salerno