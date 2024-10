Days to Connect ed Ecommerce HUB, al via oggi l’evento Campano sul digitale

Grazie agli eventi Days to Connect ed Ecommerce HUB®, che si terranno dal 2 al 4 ottobre, le imprese locali avranno l’opportunità di entrare in contatto con i principali attori del settore e acquisire le competenze necessarie per competere nel mercato globale.

Un ecosistema digitale in crescita

Ecommerce HUB® e Days to Connect stringono uno partnership a favore dell’economia digitale campana, con una tre giorni dedicata alla digital economy, tra networking, commercio elettronico e marketing online.

Dal 2 al 3 ottobre gli eventi si terranno presso il Centro Congressi Nola Business Park per poi spostarsi, il 4 ottobre, al Giffoni Innovation Hub.

Questa partnership strategica tra i due eventi, Days to Connect e Ecommerce HUB®, rappresenta un’occasione unica per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale campano e accelerare la transizione digitale delle imprese. Grazie a incontri one-to-one, keynote speech e workshop, i partecipanti potranno:

Creare nuove opportunità di business: stabilire contatti con i principali attori del mercato digitale a livello nazionale e internazionale.

Acquisire competenze specialistiche: partecipare a sessioni formative tenute da esperti del settore su temi quali e-commerce, marketing digitale e innovazione.

Sviluppare una rete di contatti: entrare in contatto con altri imprenditori e professionisti del settore, favorendo la nascita di nuove collaborazioni.

Il sostegno delle istituzioni

Il patrocinio della Regione Campania sottolinea l’importanza che le istituzioni attribuiscono alla promozione dell’innovazione digitale. L’assessore Valeria Fascione ha infatti sottolineato come questi eventi siano fondamentali per creare un ecosistema digitale forte e competitivo, in grado di attrarre investimenti e talenti.

Un futuro promettente

Con eventi come Days to Connect ed Ecommerce HUB®, la Campania si conferma un territorio fertile per lo sviluppo di nuove imprese digitali e per la trasformazione digitale delle aziende tradizionali. Grazie a queste iniziative, le imprese campane avranno le risorse e le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione.