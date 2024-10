Mancanza di personale al Ruggi, uomo muore per ischemia. La denuncia della figlia

Salerno – La situazione all’interno degli ospedali salernitani sembra essere arrivata a un punto critico, come denunciato da Palmina Nesta, cittadina di Bellizzi. Il suo racconto, che riguarda la degenza del padre presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona, getta una luce inquietante sulle carenze di assistenza e condizioni igienico-sanitarie nelle strutture sanitarie della città.

Come scrive il Quotidiano La Città, la donna ha riportato che suo padre, ricoverato a seguito di un’ischemia, è stato lasciato solo nel letto, sporco di sangue e con scarsa assistenza da parte del personale ospedaliero. Nonostante le richieste di aiuto, il paziente è rimasto in condizioni critiche, senza che fosse possibile cambiargli posizione o garantirgli il minimo supporto necessario per il suo stato di salute.

La testimonianza

“Le lenzuola erano sporche di sangue, mio padre è stato lasciato in quelle condizioni per troppo tempo”, ha dichiarato Nesta. Ha poi aggiunto che, a causa della grave carenza di personale, è stato impossibile ottenere un’assistenza adeguata, nonostante la presenza di “bravi medici” all’interno dell’ospedale. La situazione si è aggravata ulteriormente, quando, di fronte alle sue rimostranze, il personale ha risposto che stavano facendo tutto il possibile, ma che la carenza di personale limitava gravemente le operazioni quotidiane.

Il caso di Palmina Nesta non è isolato: rappresenta una delle tante voci che denunciano un sistema sanitario locale al collasso, con ospedali sovraffollati e con personale insufficiente per far fronte alle esigenze dei pazienti. Questo scenario mette in evidenza una profonda crisi che, secondo molti, è frutto di anni di tagli alla sanità pubblica e di una gestione inefficiente delle risorse.

Ruggi come simbolo della “crisi” sanitaria locale

L’Ospedale “Ruggi d’Aragona”, uno dei principali presidi della città, è il simbolo di questa crisi. Nonostante i numerosi sforzi dei medici e del personale presente, le difficoltà operative quotidiane rendono la vita dei pazienti e delle loro famiglie un vero incubo. Gli episodi di degrado denunciati da Nesta, tra cui il mancato cambio delle lenzuola sporche e la difficoltà nel monitorare i pazienti, sono sintomi di una situazione drammatica che richiede interventi immediati.

Nel frattempo, la direzione ospedaliera non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la pressione da parte dell’opinione pubblica cresce, con numerose richieste di miglioramenti infrastrutturali e organizzativi per far fronte a questa emergenza.

Fonte La Città