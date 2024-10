Nocera Inferiore, allarme topi a scuola. Genitori in rivolta

Nocera Inferiore – L’inizio dell’anno scolastico al Terzo Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore è stato segnato da un grave allarme igienico-sanitario: la presenza di escrementi di topi nelle aule ha scatenato la preoccupazione dei genitori, che hanno immediatamente segnalato il problema alle autorità competenti e alla trasmissione televisiva “Striscia la Notizia”.

La situazione, si legge sul quotidiano Il Mattino di Salerno, riguarda principalmente il plesso di Santa Chiara, dove, a causa di lavori in corso, sono ospitati anche alcuni alunni del Secondo Istituto Comprensivo.

Le preoccupazioni dei genitori

I genitori, riuniti in una delegazione, hanno presentato un esposto ai carabinieri, chiedendo l’intervento immediato per la derattizzazione e la completa sanificazione degli ambienti scolastici. “Chiediamo la sospensione delle attività scolastiche fino a quando non verrà ripristinata la salubrità degli ambienti,” hanno dichiarato alcuni rappresentanti, preoccupati per la sicurezza e la salute dei propri figli.

La risposta del comune

In risposta a queste richieste, il Comune e le scuole si sono attivati tempestivamente. Sono già stati eseguiti due interventi di sanificazione, affidati a una ditta specializzata, oltre alla pulizia del cortile e al taglio dell’erba nell’area circostante. Inoltre, è stato anticipato l’orario di lavoro del personale scolastico, che ogni mattina esegue un’igienizzazione completa di aule, corridoi e suppellettili.

Tuttavia, queste misure non sono state sufficienti a rassicurare i genitori, che continuano a chiedere la sospensione temporanea delle lezioni. Nonostante ciò, le autorità scolastiche, in accordo con il Comune, hanno ritenuto che la situazione sia sotto controllo e che non vi siano motivi sufficienti per giustificare la chiusura della scuola. In una nota congiunta, il sindaco Paolo De Maio e le dirigenti scolastiche Raffaella Capuano e Teresa Staiano hanno dichiarato che “non sono emerse condizioni tali da richiedere la sospensione delle attività, che rappresenterebbe un’interruzione di pubblico servizio.”

La preoccupazione tra i genitori, però, rimane alta, e molti temono per la salute dei propri figli. Nonostante gli sforzi messi in atto per risolvere la situazione, la richiesta di ulteriori interventi di derattizzazione e una maggiore attenzione all’igiene continua a essere pressante.

Fonte Il Mattino