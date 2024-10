Angri. Strade allagate: il sindaco Ferraioli convoca tavolo tecnico

“Mi sono fatto promotore di questo incontro per definire una strategia condivisa e un piano d’azione concreto per risolvere o, almeno, mitigare sensibilmente questa criticità, che da anni crea disagi ai residenti e alle attività commerciali di via Dei Goti, nota anche come via Nocera-Castellammare”, ha spiegato Ferraioli.

“Un passo importante è stato già fatto: l’ingegnere Roberto Vacca, dirigente UOD05 ‘Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno Ufficio Speciale Grandi Opere’ della Regione Campania, che ho convocato in qualità di responsabile degli interventi per il risanamento del fiume Sarno, ha inserito ufficialmente questa problematica tra le priorità. L’emergenza di via dei Goti è ora parte del piano complessivo di riqualificazione del bacino idrografico del Sarno”.