Mercato San Severino. Sanzioni e controlli sulla differenziata

Numerose sono state le sanzioni emesse per il conferimento irregolare dei rifiuti, richiamando un gruppo di cittadini “non conformi” al rispetto delle regole, per evitare di compromettere i risultati raggiunti e danneggiare il senso civico della maggioranza. Durante le verifiche è stata rinvenuta documentazione collegabile ai presunti trasgressori, e ulteriori accertamenti sono ancora in corso.

Nonostante i riconoscimenti ricevuti dal nostro Comune per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata, non dobbiamo abbassare la guardia – hanno sottolineato Somma e Guadagno –. È nostro dovere garantire servizi di eccellenza, mentre ai cittadini spetta il compito di rispettare le regole per proteggere l’ambiente e migliorare le prestazioni. Chi sbaglia paga: questo per rispetto di chi pratica una differenziata di qualità e di chi contribuisce, ogni giorno, a ridurre i costi del servizio conferendo direttamente all’isola ecologica.