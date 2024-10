Nocera Superiore, emergenza sosta selvaggia: mancano ausiliari del traffico

Nocera Superiore – La città di Nocera Superiore sta affrontando una grave emergenza legata al parcheggio selvaggio, con disagi sempre più evidenti per residenti e automobilisti che rispettano il codice della strada. La mancanza di ausiliari del traffico ha riacceso il fenomeno della sosta irregolare, generando caos in diverse aree della città.

A sollevare la questione è stato il gruppo di opposizione in consiglio comunale, composto dai consiglieri Carmine Amato, Enrico Bisogno, Annalisa Carleo, Giovanni Iannone e Maurizio Lamberti.

Le strade più colpite

Le strade maggiormente colpite da questo problema, come segnalato dai consiglieri, includono via Vincenzo Russo, via Pecorari e corso Matteotti. In queste zone, la circolazione è diventata particolarmente difficile a causa della congestione provocata da veicoli parcheggiati fuori dagli spazi designati o che non rispettano i limiti di orario. Il fenomeno del parcheggio selvaggio non regolamentato è tornato a rappresentare un grave problema per la sicurezza e la viabilità, causando disagi non solo per i residenti, ma anche per i commercianti locali.

Il gruppo di opposizione ha presentato un’interrogazione ufficiale per mettere in evidenza il disordine quotidiano e sollecitare l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per ristabilire la legalità e migliorare la gestione della sosta in città.

Fonte La Città