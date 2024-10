Azienda speciale Comunità Sensibile, consolidamento e nuovi scenari

Gruppo affiatato e solido quello dell’Azienda speciale consortile Comunità sensibile, di recente c’è sta la nomina del presidente Luigi Cozzolino. Continuità e consolidamento le parole d’ordine del presidente Luigi Cozzolino, non sono mancati spunti di riflessione su argomenti delicati come famiglie e minori da parte di Massimo Attianese, membro del Cda, e contestualmente in prospettiva ci saranno alcuni eventi organizzati dall’azienda consortile, a dichiararlo è un altro membro del Cda Annalisa Galasso.

«Io sono qui da pochissimo, maggio 2024, spiega Luigi Cozzolino. In questa azienda nata per gestire i servizi sociali integrati dei comuni: Scafati, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara. Ci troviamo in una fase di rilancio dell’attività, visto che il nostro bilancio programmatico per il 2024 ammonta sui 13milioni. Si tratta di una bella sfida, una sfida manageriale alla quale è richiesta l’apporto di tutti dello staff tecnico e della struttura politica, in quanto i soci sono i nostri sindaci che ci danno degli opportuni indirizzi programmatici e strategici. Il nostro scopo non solo è di assecondare per ciò che è stato programmato per il 2024 e programmare nuove aree di intervento nel 2025 ma, ovviamente, avere sempre un occhio di riguardo a ciò che sono i fondi strutturali, ministeriali ed europei».

Massimo Attianese, invece, presta attenzione a temi sensibili come famiglie e minori, «l’azienda tratta dei servizi sociali, delle fasce deboli e fragili della popolazione del nostro ambito, quindi l’azienda di concerto con le indicazioni regionali ha elaborato diversi avvisi pubblici rivolti alla fascia dei minori. Puntiamo sugli asili nido, l’asilo nido di Sant’Egidio del Monte Albino è una punta di eccellenza del nostro territorio, abbiamo capienza di 130 bambini, puntiamo ad arrivare a 190 rispettando il target prefissato. Abbiamo i centri polifunzionali per minori dove fanno diverse attività, dove abbraccia un bacino di utenti di 150 ragazzi, minori appunto». Molti gli eventi in prospettiva per sensibilizzare i comuni legati all’azienda consortile, a precisarlo è Annalisa Galasso, «incontro con i cittadini attraverso i territori, è la mission aziendale che continuiamo a proseguire da quando la società è nata. Anche quest’anno, il nostro intento è di provare a immaginare un servizio sociale dinamico, in grado di scuotere e attrarre i territori, cittadini e di lavorare sull’emergenza, di definire delle strategie di sensibilizzazione, prevenzione del disagio e dei fenomeni sociali. In quest’ottica, vorremmo organizzare 4 eventi tematici nei 4 rispettivi comuni, con la definizione di una giornata internazionale al contrasto della violenza di genere, un seminario: un laboratorio sul bullismo e i reati cibernetici tra i ragazzi, un convegno sulla tematica del Pis e per il centro per la famiglia, infine la celebrazione del secondo anno dell’azienda che, quest’anno, si terrà nel comune di Angri».