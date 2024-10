Nocera Superiore, mensa scolastica: bambino lasciato senza pasto. È polemica 

Nocera Superiore – Bambino rimasto senza pasto alla mensa scolastica scatena forti polemiche e preoccupazioni tra i cittadini.

La madre del bambino aveva correttamente presentato la richiesta per l’accesso al servizio mensa, ma un errore nell’amministrazione ha fatto sì che il piccolo venisse escluso dal pasto, sollevando un’ondata di indignazione.

L’opposizione

Il problema, secondo i consiglieri comunali di opposizione, sarebbe nato da una gestione superficiale e inefficiente dell’amministrazione, che non ha risposto adeguatamente alle esigenze delle famiglie. Questo caso ha portato all’intervento di diversi consiglieri comunali, tra cui Carmine Amato, che hanno presentato un’interrogazione specifica per chiedere chiarimenti e soluzioni immediate.

La situazione ha messo in discussione non solo l’organizzazione del servizio mensa, ma anche altri aspetti dell’amministrazione, come il trasporto scolastico, che, secondo segnalazioni, non coprirebbe in maniera adeguata tutte le esigenze.

I cittadini di Nocera Superiore chiedono ora interventi correttivi per evitare che simili episodi si ripetano in futuro.

L’amministrazione comunale, da parte sua, si sta impegnando per risolvere la questione e garantire un servizio più efficiente e sensibile alle necessità delle famiglie. L’appello del Comune è che questa spiacevole vicenda possa risolversi facilmente e non diventi arma nelle mani dell’opposizione.

Fonte La Città