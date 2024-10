Pagani, alla scoperta della stanza del sale presso il centro polispecialistico The Organism

Ci sarà l’open day in data 12 ottobre alle ore 16:30 e 19:30 per far conoscere al pubblico questo incantevole spazio. Parla il dottor Giuseppe Ferraioli.

Questa mattina siamo andati in via De Rosa numero 46 alla scoperta della stanza del sale, chiamata anche cabina di sale Aerosal, presso lo studio The Organism. Questo magico luogo, ricoperto dal sale, è dedicato alla terapia marina. All’interno sembra di stare sulla spiaggia, con l’eccezione che la granulosa sabbia cede il passo al sale che, calpestato, reca una sensazione nuova ma allo stesso gradevole. Lì, sullo spigoloso sale, sono presenti inoltre giocattoli e un televisore, utile sia ai bambini che agli adulti, donando a loro una piacevole sensazione di relax. A parlare di come funziona questa struttura, è il dottor Giuseppe Ferraioli, neuropsicologo e optometrista comportamentale, il quale si occupa di disturbi del neurosviluppo ma anche di potenziare le potenzialità dei bambini per migliorarne il talento.

«Noi ci occupiamo di bambini con problemi del neurosviluppo – spiega il dottor Ferraioli – nel corso della nostra valutazione, incontriamo bambini che hanno serie difficoltà per problemi respiratori. La stanza del sale ci consente, attraverso un sale medico micronizzato, di respirare aria più salubre e quindi si riesce a risolvere o a migliorare la componente respiratoria. Questo spazio è dedicato sia ai bambini sia agli adulti, più in generale, tutto il centro è rivolto al benessere non solo del bambino ma anche per l’adulto. Noi cerchiamo di adottare strategie che ci consentono di migliorare il benessere, che è fondamentale per avere una buona qualità della vita. Per esempio, la stanza del sale è utile agli adulti che hanno patologie dermatologiche». Il dottor Ferraioli sottolinea l’importanza che riveste la respirazione nell’individuo, «ci siamo resi conto che spesso la respirazione in certi contesti è fondamentale, c’è un medico russo Konstantin Buteyko il quale afferma la stretta relazione tra ossigeno e anidride carbonica che, in termini di percentuale, deve stare al 6%. Una qualsiasi differenza da questa correlazione può determinare una serie di problematiche respiratorie. Partendo da questo presupposto, abbiamo trovato un’azienda di nome Aerosal, che ci consente di poter sviluppare delle competenze e quindi di risolvere una serie di problemi per bambini e adulti».

La stanza – precisa il dottor Ferraioli – è ricoperta di sale, il beneficio non è solo nella stanza, ma noi qui abbiamo un aerosol dove viene inserito un sale medico che è stato tarato per queste necessità, da qui è come se stessi davanti al mare, ma riusciamo a ottenere un ambiente simile a quello marino. Generalmente bisogna stare in questa stanza mezz’ora per ottenere i benefici, tuttavia dal tipo di problematica possiamo avere necessità di far venire il paziente in precisi giorni della settimana. Notiamo che i bambini i quali seguono la terapia del sale, ottengono miglioramenti, soprattutto sul linguaggio se hanno a che fare con la respirazione. Sabato 12 ottobre faremo questo open day attraverso il quale presenteremo questo prodotto innovativo» conclude il dottor Ferraioli.