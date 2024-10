San Marzano sul Sarno. “La Mela di AISM” per la ricerca sulla sclerosi multipla

Nei giorni 5 e 6 ottobre, il cuore pulsante di San Marzano sul Sarno si animerà con un evento di solidarietà unico nel suo genere: “La Mela di AISM”. Grazie all’impegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), cittadini e associazioni locali si uniranno per sostenere la ricerca scientifica su questa malattia neurodegenerativa e sulle patologie ad essa correlate.

L’iniziativa, che si svolgerà in Piazza Amendola, prevede la vendita di mele, simbolo di salute e benessere. Acquistando una mela, non solo si gusterà un frutto fresco e genuino, ma si contribuirà attivamente a finanziare progetti di ricerca all’avanguardia, volti a migliorare la qualità di vita delle persone con SM e a trovare una cura definitiva per questa malattia.

Ma “La Mela di AISM” non è solo un’occasione per fare del bene. Nelle due giornate saranno presenti Pina Giorgio e Annamaria Mostacciuolo; entrambe hanno un familiare affetto da sclerosi e sarà per tutti un momento di confronto e conoscenza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sclerosi multipla, promuovere uno stile di vita sano e coinvolgere tutta la comunità in un gesto di solidarietà.