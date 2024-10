Trovata e sequestrata una pericolosissima pistola-mitragliatrice nel napoletano

Un arsenale nascosto nel verde di Carditello: la Guardia di Finanza ha rinvenuto un’impressionante quantità di armi e munizioni in un terreno della frazione di Cardito. Tra il materiale sequestrato, spicca una potente pistola mitragliatrice calibro 9, modello “Stein”, capace di sparare fino a 500 colpi al minuto. L’arma, insieme a due caricatori pieni e numerosi proiettili, era nascosta in un borsone, celato tra i cespugli. L’arsenale è stato scoperto nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del crimine organizzato, dopo che le Fiamme Gialle avevano notato la presenza di alcune autovetture sospette in un terreno. Due di queste sono risultate rubate e all’interno di una di esse sono stati rinvenuti numerosi bossoli. Le indagini sono in corso per risalire ai proprietari delle armi e per accertare se siano state utilizzate in recenti episodi criminali.