Tutto pronto per la Festa della Castagna a Scala: ecco il programma

Con l’arrivo dell’autunno, Scala si prepara ad accogliere la 47ª edizione della Festa della Castagna, un evento che combina tradizione, gastronomia e divertimento. Amato sia dai residenti che dai turisti, il programma prevede una varietà di iniziative, dalle degustazioni di piatti a base di castagne, a giochi tradizionali, spettacoli per bambini, concerti e incontri culturali.

Il programma

La Festa si svolgerà in due fine settimana consecutivi: 12-13 e 19-20 ottobre. Sabato 12, l’apertura dei chioschi è prevista per le 17:00, con esposizione e degustazione di prodotti tipici locali. Alle 17:30, ci sarà la presentazione delle squadre dei sei rioni, seguita da giochi tradizionali in Piazza del Municipio. La serata si concluderà con il party musicale “The Best 90’s”, con ospiti speciali DJ Robert Blues e Raffaele Assante.

Domenica 13 inizierà alle 11:30 con lo spettacolo per bambini “IncantiAMOli”. Nel pomeriggio, alle 17:00, riapriranno i chioschi, seguiti da giochi in piazza e musica itinerante con “‘A paranza r’o Tramuntan”. La giornata terminerà con la corsa degli asini e, alle 20:30, il concerto del gruppo Discede in Piazza Municipio.

Il secondo fine settimana, sabato 19, sarà dedicato a cultura e musica. Dopo l’apertura dei chioschi e i giochi tradizionali, alle 18:00 ci sarà un incontro intitolato “Castagna, Trekking e corretta alimentazione: a Scala la natura come personal trainer”, seguito dall’esibizione dell’Orchestra Spettacolo e dal concerto di Emiliana Cantone.

Domenica 20 si ripeterà lo spettacolo per bambini alle 11:00, e nel pomeriggio, dalle 17:00, i chioschi riapriranno per offrire prelibatezze, accompagnate da giochi in piazza, musica itinerante con “‘A paranza r’o Tramuntan” e la tradizionale corsa degli asini. Il concerto finale sarà a cura de ‘A Paranza r’o Lion, che porterà canti popolari e contadini dall’area vesuviana.

Protagonista indiscusso della festa sarà il menù a base di castagne, creato per soddisfare i palati di tutti i visitatori. Tra i primi piatti ci saranno gli gnocchetti di castagne al burro e salvia, la “pasta e patate allardiata alla scalese” e la zuppa di ceci, castagne e funghi. Tra i secondi, il polpettone alle castagne e una selezione di panini, come quello con salsiccia e broccoli o il panino con porchetta. I dolci includeranno delizie a base di castagne, crostate, marmellata di castagne e le immancabili caldarroste.