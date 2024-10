Angri: cede il terreno in Corso Italia, allarme e polemiche

Ad Angri, la situazione in Corso Italia continua a preoccupare cittadini e commercianti. Crepe sempre più evidenti nel terreno hanno sollevato numerose polemiche e messo in allarme la comunità locale. L’area è sotto sequestro da diversi mesi, a seguito di un’indagine avviata dalla Procura che ha messo in dubbio la stabilità del terreno. Tuttavia, nonostante il tempo trascorso, la situazione sembra ancora lontana da una risoluzione.

La posizione di Ferraioli

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, si trova al centro di aspre critiche. L’opposizione accusa l’amministrazione di immobilismo, sostenendo che la giunta comunale non abbia adottato misure concrete per affrontare la crisi e risolvere la situazione. I cittadini, frustrati dall’incertezza, chiedono chiarimenti e soluzioni immediate, mentre il malcontento cresce, soprattutto tra i commercianti della zona.

La chiusura dell’area, infatti, ha avuto un impatto negativo sulle attività commerciali locali, che lamentano un calo drastico degli affari a causa della ridotta accessibilità e dei disagi causati dal cantiere fermo. Alcuni esercenti hanno manifestato apertamente il proprio malessere, chiedendo un intervento rapido per riaprire la zona e ripristinare la normalità.

La risposta alle accuse

In risposta alle accuse, il sindaco Ferraioli ha dichiarato che l’amministrazione sta lavorando in stretta collaborazione con le autorità competenti per risolvere il problema e garantire la sicurezza dell’area. Ha invitato alla calma, assicurando che verranno prese tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza Corso Italia e limitare i disagi ai cittadini e ai commercianti.

Nel frattempo, la situazione resta complessa e il cantiere rimane bloccato. La comunità attende con impazienza che vengano presi provvedimenti concreti per risolvere una crisi che, giorno dopo giorno, continua a minare la fiducia nella gestione amministrativa e a causare disagi economici e sociali.

Fonte La Città