Angri-Ischia 1-1: Casalongue risponde a Talamo

Angri-Ischia 1-1. L’Ischia Calcio esce dal “Novi” di Angri con un punticino che muove la classifica. Secondo risultato utile consecutivo per i gialloblù che dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Talamo, si fanno riacciuffare ad inizio ripresa dai grigiorossi salernitani.

Angri-Ischia 1-1: la cronaca

Al 15’ Angri pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Rondinella che nell’area piccola non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 17’, giocata in profondità di Giacomarro che imbecca Battista, il numero dieci da posizione defilata fa partire una conclusione che si spegne alta. Al 21’ Florio si immola su Messina che era pronto a insaccare su un cross di Rondinella dalla destra. Sull’azione, il numero undici è costretto ad uscire per un colpo alla caviglia. Dopo 3’, l’Ischia sblocca il risultato con Talamo che raccoglie un cross al bacio di Battista realizzando così la sua prima rete stagionale in gialloblù. La squadra gialloblù cresce con il passare dei minuti, al 27’ giocata personale di Castagna che sguscia sulla destra, entra in area di rigore e con un tiro-cross impegna Viscovo che se la cava in due tempi. Al 41’, padroni di casa pericolosi: cross di Messina che trova sul secondo palo Casalongue, il colpo di testa del terzino è facile preda di Iannaccone.

Prima chance nella ripresa è di marca ischitana: traversone di Giovanni Mattera dalla destra che sorvola tutta l’area angrese, Montanino sulla sinistra raccoglie la sfera, il suo cross viene raccolto nell’area piccola da Viscovo. Passano solo sessanta secondi e i padroni di casa siglano la rete del pareggio: pallone recuperato da Messina, il tiro di Rondinella viene respinto, Casalongue è lesto sottomisura a insaccare la palla alle spalle di Iannaccone. Al 60’, l’Angri arriva alla conclusione con Gaeta, blocca Iannaccone. I padroni di casa 4′ più tardi sfiorano la rete del sorpasso sugli sviluppi di un corner con due conclusioni ravvicinate, con la prima che viene respinta dalla difesa e la seconda che si spegne sul fondo. Al 75’, l’Ischia si rivede dalle parti di Viscovo con una conclusione di Tuninetti che sibila il palo alla destra dell’estremo difensore grigiorosso. In pieno recupero, chance per l’Ischia: imbucata di Padulano per Trofa, il tiro- cross del numero otto lambisce la traversa

Angri-Ischia 1-1: il tabellino

US ANGRI: Viscovo, Ciriello, Casalongue Lopez (43’ st Severino), Puca, Gaeta, Messina (24’ st Tandara), Rosolino, Vogiatzis, Kljajic (16’ st Pappalardo), Rondinella (46’ st De Caro), Petricciuolo.

(In panchina Borrelli, Tandara, Lombardo, Selvaggio, Gargiulo, Feito). All. Scorsini.

ISCHIA CALCIO: Iannaccone, Florio (23’ pt Mattera Gio.), Ballirano, Tuninetti (31’ st Maiorano), Chiariello, Pastore, Castagna (11’ st Patalano), Battista (24’ st Padulano), Talamo, Giacomarro, Montanino (11’ st Trofa).

(In panchina Zandri, Mattera Giu., Quirino, Favetta). All. Corino.

ARBITRO: Zito (Rossano). ASSISTENTI: Camilli (Roma 1) e Gigliotti (Cosenza).

MARCATORI: 24’pt Talamo (I), 2’st Casalongue Lopez (A).

NOTE: angoli 7-4.

Ammoniti: Giacomarro (I), Mattera Gio.(I).

Recupero: pt 47’– st 49’ .

Spettatori 1200 circa di cui 70 ischitani.