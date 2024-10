Annalisa Volley San Marzano, ieri la conferenza stampa per l’inizio stagione 2024-25 in serie B 

Un momento di condivisione degli obiettivi quello scaturito nella tarda mattinata di ieri nel celebre hotel St.Giorgio nella città di Castel San Giorgio. Tanti gli aspetti messi in evidenza per la squadra di pallavolo Annalisa Volley San Marzano durante la conferenza per la nuova stagione 2024-25. Per l’occasione, sono intervenuti i pilastri della squadra: il presidente Nicola Annunziata, l’allenatore Alfonso Manzi, il capitano Mattia Lombardi, l’opposto Vincenzo Calabrese, il Ceo Pasquale Attianese.

Parla il presidente Nicola Annunziata,“inizia un nuovo percorso per la società sportiva, che ricordo viene da lontano. Abbiamo delle riconferme e delle novità, uno zoccolo duro che appartiene alle scorse stagioni. La bellezza di questa squadra è avere atleti di una certa caratura che, tra l’altro, sono di San Marzano sul Sarno. Siamo fieri e orgogliosi di quanto fatto, degli traguardi nuovi che ci siamo prefissati, sapendo bene di dover dare il massimo, senza riserve e senza indietreggiare. Sappiamo di doverci confrontare con squadre forti, ma faremo con impegno la nostra parte dando il meglio, con lo spirito che ci contraddistingue. Il nostro obiettivo l’abbiamo ben chiaro, se ne arriveranno altri che ci faranno guardare ancora più lontano, sapremo accoglierli. È una prova importante e storica per tutti noi, i nostri tifosi, come sempre, non ci faranno mancare il loro indispensabile supporto”.

Continua l’allenatore Alfonso Manzi, “contiamo fortemente su una squadra ben consolidata e strutturata, con tanti atleti del territorio, che hanno ampiamente meritato sul campo la categoria, cui si sono aggiunti dei volti nuovi, che hanno avuto modo di fare grandi esperienze in Serie B. Insieme abbiamo cercato di creare il mix giusto per raggiungere quanto prima il nostro obiettivo. Tra i punti di forza, certamente il grande gruppo creato che è compatto, affiatato, determinato. Sappiamo di dover dare il massimo dell’impegno, della volontà per dare risposte in campo in termini di sicurezza e punti”.

Tra gli altri importanti interventi, c’è anche quello dell’imprenditore Pasquale Attianese Ceo dell’Annalisa Volley San Marzano e proprietario dell’Attianeae Spa, azienda leader nel settore alimentare, che ha acquisito l’importante brand Annalisa, da cui prende nome la squadra di pallavolo. “Siamo felicissimi di aver potuto supportare ed essere al fianco di questa squadra giovane che allo stesso tempo ha grandi obiettivi, spiega Pasquale Attianese. Condividiamo, continua Attianese, le radici sul territorio e confermiamo insieme il connubio tra sport ed alimentazione. Ringrazio per averci scelto, il mio augurio è di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati perché davvero questa squadra ha grandi potenzialità e merita. Il nostro gruppo si sviluppa sul territorio, è ben radicato, e quando c’è stata l’opportunità di conoscere il presidente abbiamo accolto con entusiasmo la possibilità di essere da supporto alla squadra ed al territorio”.