La Barberia di Sant’Egidio si scusa con la comunità per il video controverso sui social

Sant’Egidio del Monte Albino – La Barberia di Sant’Egidio, attraverso una dichiarazione ufficiale del titolare Elia Manzo, ha chiesto pubblicamente scusa alla comunità in seguito alla diffusione di un video che ha suscitato polemiche sui social media. Il filmato, che mostrava un ragazzo intento a impennare su due ruote, ha sollevato forti critiche, tra cui quella del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, noto per la sua battaglia contro comportamenti pericolosi e l’illegalità sulle strade.

Il video, che ritraeva un giovane biker professionista impegnato in manovre spericolate, è stato interpretato da molti come un messaggio irresponsabile, in un momento in cui la sicurezza stradale è un tema particolarmente sentito. L’imprudenza mostrata ha acceso il dibattito, scatenando reazioni negative da parte di cittadini e rappresentanti locali.

In risposta alle critiche, Elia Manzo ha voluto chiarire le sue intenzioni, spiegando che l’obiettivo del video era quello di avviare una collaborazione con un biker professionista, noto sui social proprio per le sue abilità. “Non volevo offendere nessuno”, ha dichiarato Manzo, “La mia intenzione era quella di creare un contenuto di collaborazione con un ragazzo che comunque è un professionista nel suo campo. Mi rendo conto, però, che questi comportamenti vanno evitati poiché sono pericolosi, sia per sé stessi che per gli altri”.

Manzo ha espresso piena consapevolezza dei rischi associati a simili azioni, aggiungendo che il messaggio trasmesso non era in linea con i valori di sicurezza e rispetto delle norme. “So bene che simili comportamenti non dovrebbero essere incentivati, e mi scuso sinceramente con tutta la comunità per l’errore di valutazione”.

La Barberia di Sant’Egidio, che ha sempre goduto di una buona reputazione nella comunità locale, ha promesso di fare maggiore attenzione in futuro nel valutare i contenuti da promuovere, con l’obiettivo di evitare qualsiasi promozione implicita di comportamenti rischiosi