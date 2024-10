Tragico incidente nel napoletano: ragazza 19enne perde la vita

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1:20, una tragedia ha sconvolto la città di Napoli. Un violento scontro frontale tra due auto in via Cupa dell’Arco, all’altezza del civico 40, ha causato la morte di una ragazza di 19 anni e il ferimento di altri cinque giovani.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, una delle vetture, condotta da un ragazzo di 22 anni e a bordo della quale viaggiavano altre tre persone, procedeva in direzione di Piazza Zanardelli. All’improvviso, si è scontrata frontalmente con un’altra auto, guidata da un 19enne e con a bordo una ragazza di 23 anni, che viaggiava in senso opposto.

L’impatto è stato talmente violento da far ribaltare l’auto con i quattro giovani a bordo, che è andata a schiantarsi contro il muro di cinta di un edificio. Purtroppo, per la diciannovenne, originaria di Casoria, non c’è stato nulla da fare. Gli altri cinque ragazzi coinvolti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Al momento, le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e i conducenti sono stati sottoposti ai test tossicologici di rito.

Fonte foto: Ansa